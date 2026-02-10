Nekoliko šalica čaja ili kave dnevno može smanjiti rizik od demencije

Osobe koje svakodnevno popiju nekoliko šalica čaja ili kave imaju manji rizik od razvoja demencije i blago bolje kognitivne sposobnosti u usporedbi s onima koji izbjegavaju te napitke, pokazuje novo istraživanje. Analiza zdravstvenih podataka više od 130.000 ljudi otkrila je da su tijekom razdoblja duljeg od 40 godina oni koji su redovito pili dvije do tri šalice kave s kofeinom ili jednu do dvije šalice čaja dnevno imali 15 do 20 posto manji rizik od demencije u odnosu na osobe koje nisu konzumirale te napitke, prenosi Guardian. Sudionici koji su pili kavu s kofeinom prijavili su i nešto manji kognitivni pad u odnosu na one koji su birali beskofeinsku kavu, a ostvarili su i bolje rezultate na pojedinim objektivnim testovima moždanih funkcija, navodi se u radu objavljenom u časopisu Journal of the American Medical Association.

Iako rezultati upućuju na to da redovita konzumacija čaja i kave može biti povezana s boljim zdravljem mozga, istraživači upozoravaju da studija ne može dokazati uzročno-posljedičnu vezu. Naime, moguće je da su osobe koje piju kofeinske napitke manje sklone demenciji i zbog drugih čimbenika. Slična povezanost mogla bi se pojaviti i ako, primjerice, loši spavači – za koje se zna da imaju veći rizik od kognitivnog pada – izbjegavaju kofein kako bi poboljšali kvalitetu sna. - Naša studija sama po sebi ne može dokazati uzročnost, ali je, koliko nam je poznato, dosad najkvalitetniji dokaz o povezanosti unosa kave i čaja s kognitivnim zdravljem, u skladu s biološki mogućim mehanizmima - rekao je vodeći autor studije Yu Zhang, stručnjak za nutritivnu epidemiologiju sa Sveučilišta Harvard.

Kava i čaj sadrže kofein i polifenole koji bi mogli štititi mozak od starenja poboljšavajući zdravlje krvnih žila te smanjujući upale i oksidativni stres, proces u kojem slobodni radikali oštećuju stanice i tkiva. Neke tvari iz tih napitaka mogle bi djelovati i putem poboljšanja metaboličkog zdravlja. Kofein je, primjerice, povezan s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, koji je poznati čimbenik rizika za demenciju. Znanstvenici su analizirali podatke 131.821 volontera uključenog u dvije velike američke javnozdravstvene studije – Nurses’ Health Study i Health Professionals Follow-up Study. Tijekom razdoblja do 43 godine prikupljani su podaci o prehrani sudionika, dijagnozama demencije, eventualnom kognitivnom padu te rezultatima objektivnih kognitivnih testova.

Ukupno gledano, muškarci i žene koji su konzumirali najviše kave s kofeinom imali su 18 posto manji rizik od demencije u usporedbi s onima koji su pili malo ili nimalo kave, a slični rezultati zabilježeni su i kod čaja. Učinak se, međutim, stabilizirao na razini od dvije do tri šalice kave ili jedne do dvije šalice čaja dnevno. Povezanost između beskofeinske kave i demencije nije pronađena. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se potvrdilo štite li ovi napitci doista mozak. Dugotrajna randomizirana istraživanja, u kojima bi se sudionici desetljećima raspoređivali na konzumaciju kofeinskih ili beskofeinskih napitaka, smatraju se teško provedivima. Ipak, moguće je istražiti potiču li kava i čaj biološke promjene povezane s funkcijom mozga, koje bi se mogle uočiti snimanjima ili drugim testovima, istaknuo je Zhang.

Naveed Sattar, profesor kardiometaboličke medicine na Sveučilištu u Glasgowu, upozorio je da razjašnjavanje ove povezanosti neće biti jednostavno, među ostalim i zato što kofein može imati i pozitivne i negativne učinke na mozak. Čaj i kava sadrže antioksidanse koji mogu biti korisni, a kofein može potaknuti ljude na rad, učenje i tjelesnu aktivnost. No kod nekih osoba kofein povisuje krvni tlak, što je važan čimbenik rizika za demenciju. - Kofein ima niz različitih učinaka, od kojih su neki korisni, a neki štetni, a konačni učinak nije moguće procijeniti bez randomiziranog istraživanja - rekao je Sattar. Znanstvenici procjenjuju da se oko polovice slučajeva demencije u svijetu može spriječiti ili odgoditi smanjenjem čimbenika rizika poput pretilosti, pušenja, prekomjerne konzumacije alkohola, gubitka sluha i povišenog krvnog tlaka. - Ne treba kavu ili čaj doživljavati kao čarobni štit. Zdrav način života, redovita tjelesna aktivnost, uravnotežena prehrana i kvalitetan san i dalje su ključni za očuvanje zdravlja mozga - poručio je Zhang.