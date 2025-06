Prve reportaže objavili smo kada Zagreb nije imao ni turistički ured, a Novalja je bila tek selo vinogradara i ribara

U šest i pol desetljeća postojanja, turizam i Večernjak voljeli su se javno. Za reportaže iz turističkih destinacija uvijek je bilo mjesta na našim stranicama, 'Večernjakov turistički vodič' pisao se i čitao u vrijeme kada turistička promidžba na ovim našim prostorima još gotovo da i nije postojala, glavni hrvatski grad još nije imao niti svoj pravi turistički ured, a danas planetarno popularna Novalja, bila je tek malo selo vinogradara i ribara, u kom se ležaj plaćao samo 300-tinjak dinara. No, baš kao i što se u turističkoj sezoni u Hrvatskoj uvijek tražio krevet više i u Večernjaku se za turističke priče tražila stranica više, informacija više, fotografija više.... Potvrđuje to i jedno 65 godina staro pismo čitateljice tadašnjem uredništvu Večernjeg lista, koje je bilo i dodatan vjetar u leđa jednoj, tada novoj inicijativi.

„Čitajući vaš list, naročito rubriku 'Turistički vodič', ove sam godine mnogo brže nego ranije donijela odluku o mjestu gdje ću ljetovati, ali u vašem 'Vodiču' samo su informacije o cijenama i položaju pojedinih mjesta. Ne mislite li da bi tisuće Zagrepčana, koji će i ove godine ljetovati na Jadranu, pozdravile vašu odluku, ako objavite u sezoni, makar i povremeno, nešto bogatije informacije?“, napisala je čitateljica Branka iz Ilice, a redakcija Večernjaka pozdravila je njen prijedlog, koji je stigao baš u vrijeme kada je već pala odluka da će se vijesti, reportaže i informacije iz ljetovališta objavljivati svakodnevno, na cijeloj trećoj stranici Večernjeg lista, koja će, kako je tada najavljeno, nositi naslov „Večernji list – tragom K-15“

I tako je tog ljeta, 1960. godine, u Večernjem rođeno prvo 'turističko njuškalo' – s obiljem živopisnih reportaža iz poznatih i manje poznatih turističkih destinacija, ali i priča o tada još potpuno nepoznatim, skrivenim biserima Lijepe Naše, u koje su prije 65 godina zavirili naši stalni dopisnici iz Rovinja, Rijeke, Biograda na moru, Makarske, Dubrovnika, Splita i Zadra. Na smjenu i članovi Večernjakove zagrebačke redakcije su se, tijekom ljeta, 'prekvalificirani' u lutajuće reportere koji su obilazili Jadran. Moglo ih se, kako bilježi naša arhiva, susresti u hotelima, radničkim odmaralištima, ljetovalištima za djecu, sportskim centrima i kampovima, ali i na brodovima i u vlakovima. No, osim za reportaže Večernjakovaca, mjesta je na stranicama rezerviranim za turizam bilo i za priloge naših čitatelja, kojima su tada na raspolaganju bile čak dvije rubrike - jedna u kojoj su bile kratke vijesti čitatelja o događajima iz mjesta u kojima ljetuju i druga u kojoj su se objavljivala pisma naših čitatelja s konkretnim prijedlozima koji se odnose na hotele, kupališta, odmarališta i prijevoz. Svako objavljeno pismo s konstruktivnim prijedlogom bilo je čak i honorirano s 1000 tadašnjih dinara. Na stranicama Večernjeg objavljivana su tada i pisma radnika iz radničkih odmarališta, koji su se javljali svojim kolegama, ali i fotografije te pisma mališana iz dječjih ljetovališta njihovim roditeljima. Među zanimljivijim informacijama bila je tada i procjena stručnjaka, koji su na zamolbu redakcije Večernjeg lista, izračunali da će u srpnju, kolovozu i rujnu 1960. godišnji odmor na Jadranu provesti više od 150 000 Zagrepčana.

Nakon akcije „Večernji list – tragom K-15“, uslijedio je i Večernjakov serijal 'S vama na odmoru', a od 1975. godine startala je popularna 'Večernjakova turistička patrola', koja ove godine slavi svoj 50. rođendan te je s pola stoljeća radnog staža i službeno najdugovječnija Večernjakova akcija, čiji je cilj obuti cipele običnog turista, te iz tog ugla procijeniti i ocijeniti kvalitetu turističke ponude.

Kako bi u toj misiji bili što objektivniji, Večernjakovi su reporteri svih tih 50 godina na svojevrsnom 'tajnom zadatku'. U svojim zanimljivim, ljetnim avanturama patroliraju Hrvatskom, ne kao novinari, nego kao turisti, obilazeći različite turističke destinacije. Ocjenjuje se mnogo toga, od same uređenosti mjesta, preko ponude sportskih, zabavnih, kulturnih sadržaja, pa do smještajnih kapaciteta. No, odredišta Večernjakovih patrola nisu samo popularne i već proslavljene turističke destinacije, nego i mala mjesta koja su, zahvaljujući vizionarskim idejama i promišljenim investicijama, uspjela napraviti krupne korake u razvoju turističke ponude te kvalitetom stati uz bok većih turističkih središta.

U proteklom desetljeću, Turistička patrola Večernjeg lista, koji je partner hrvatskog turizma, proširila je vidike - na svoju je 'mapu putovanja', osim onih morskih, ucrtala i mnoge kopnene, turističke destinacije, pa su naši reporteri-turisti, zakoračili i u unutrašnjost Hrvatske u potrazi za pravim zvijezdama kontinentalnog turizma, ali i zvijezdama u usponu, čiji su turistički potencijali itekako veliki, no još uvijek nedovoljno iskorišteni. Koja će mjesta ove godine posjetiti naši reporteri, uskoro ćete saznati, jer nova, pedeseta Večernjakova turistička patrola uskoro kreće!