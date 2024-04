Provalio joj u stan, izbo je nožem pa poslije kazao: 'Spasio sam svemir!'

- Spasio sam svemir! - bila je rečenica kojom je 35-godišnjak pokušao istražiteljima objasniti neobjašnjivo - zašto je ubio 67-godišnjakinju poznanicu u njezinom stanu na Srednjacima.

Riječ je o jednom od dva ubojstva koja su se koncem prošlog tjedna dogodila u Zagrebu. U oba slučaja su ubijene žene. U oba slučaja su počinitelji nađeni. Jedan od počinitelja je i sam umro, dok je drugi, kako je utvrđeno nakon njegovog uhićenja i privođenja, psihički bolesna osoba. Koja je uz to i raspravno nesposobna. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, nakon ispitivanja odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako je 35-godišnjak raspravno nesposoban, vjerojatno će se tijekom istrage na njega primjenjivati Zakon o osobama s duševnim smetnjama. Što znači da će mu na koncu sudskog postupka, ako bude optužen, biti određen prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi.

Do sada je utvrđeno da je 35-godišnjak 4, travnja u 20.50 nasilno ušao u stan 67-godišnje poznanice. Nakon što je provalio, nasrnuo je na nju, držeći nož u rukama. Zadao joj je više ubodnih i reznih rana, koje su za nesretnu 67-godišnjakinju bile kobne. Nakon što ju je, kako se sumnja, ubio, 35-godišnjak je otišao iz njezina stan u svoj na Črnomercu, gdje ga je policija 5. travnja poslijepodne i našla. Nađen je i nož kojim je ubojstvo počinjeno i to blizu mjesta gdje stanuje. Tijelo 67-godišnjakinje je 5. travnja našao njezin sin, nakon što su se njezine kolege zabrinule jer nije došla na posao, pa su pozvale sina 67-godišnjakinje, a on pak policiju nakon što je našao razvaljena vrata stana i mrtvu majku.

POVEZANI ČLANCI:

Prošlog petaka ubijena je i 59-godišnjakinja. Nju je, kako je utvrđeno ubio njezin 62-godišnji suprug u njihovoj kući u Livadićevoj ulici u Maksimiru. Tragični događaj se zbio u 7.25., kada 62-godišnjaka prema 59-godišnjakinji ispalio hitac. To se dogodilo u nazočnosti njihovog sina, koji se naguravao s ocem ne bi li mu oduzeo oružje. Mladić je u tome uspio, nakon čega je istračao iz stana.

- Tata je pucao u mamu. Zovite policiju!

No kada su policajci stigli, morali su nasilno ući u kuću jer se 62-godišnjak u nju u međuvremenu zatvorio. Policajci su iz kuće uspjeli izvući teško ranjenu 59-godišnjakinju, koja je prevezena u bolnicu, gdje je na žalost uskoro od zadobivenih ozljeda preminula. Njezin suprug je uz uporabu sredstava prisile svladan, a kada je doveden u policiju na ispitivanje, u nekom trenutku im je kazao da je popio solnu kiselinu jer se namjeravao ubiti. Stoga je i on prevezen u KBC Zagreb gdje je nakon par sati također preminuo. U zagrebačkoj policiji su kazali da policija ranije u toj obitelji nije intervenirala zbog obiteljskog nasilja te da je oružje iz kojeg je ubojstvo počinjeno 62-godišnjak legalno posjedovao. Što ga je natjeralo na nasilni čin, tajna je koju je odnio sa sobom u grob. Da je preživio bio bi osumnjičen za teško ubojstvo, jer je policija tako okvalificirala djelo.

VIDEO U stanu na zagrebačkim Srednjacima pronađena ubijena žena