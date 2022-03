VIDEO Prosvjednici na Korzici palili zgrade i gađali policiju: Francuska spremna razgovarati o autonomiji

Pariz je spreman olabaviti svoj stisak nad Korzikom u procesu koji bi mogao dovesti do autonomnog statusa otoka o kojem se tek treba odlučiti, rekao je francuski ministar unutarnjih poslova, a prenijele su korzikanske novine prije posjeta u srijedu.

Komentari, objavljeni uoči dvodnevnog posjeta ministra unutarnjih poslova Korzici, uslijedili su nakon prosvjeda prošlog vikenda koji su oživjeli dugogodišnje napetosti između Korzike i Pariza manje od mjesec dana prije predsjedničkih izbora u drugom najvećem gospodarstvu eurozone.

#Corsica: Molotovs and rocks thrown at the police area in Bastia just now. pic.twitter.com/kBTMu4DQGq — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) March 13, 2022

Vlada je odlučna upustiti se u "raspravu bez presedana o institucionalnim pitanjima", rekao je Gerald Darmanin za Corse Matin.

"Napominjem da se mnogi predsjednički kandidati zalažu za institucionalnu evoluciju Korzike... Spremni smo ići do autonomije", rekao je Darmanin.

Potrebno je odlučiti što bi točno značio autonomni status, rekao je Darmanin. "Moramo razgovarati o ovome, trebat će vremena", citira ga list.

Prosvjednici u gradu Bastia na sjevernoj Korzici napali su javne zgrade i bacali projektile na policiju u nedjelju nakon što je na prosvjedima prošlog tjedna izražen bijes zbog napada na zatvorenog nacionalista u zatvoru u kontinentalnoj Francuskoj.

This ain’t Ukraine mate, it’s the streets of Corsica right now. Watch government buildings going up in smoke as the island puts together 5 days of riots against French rule. pic.twitter.com/uhpDIzAtCx — GhostofDurruti (@RobTheRich0001) March 10, 2022

Daljnje demonstracije očekuju se u srijedu u glavnom gradu regije Ajacciju, gdje bi se Darmanin trebao sastati s lokalnim dužnosnicima.

"Ne nadamo se previše. Ne razumijemo kako ministar može doći ovdje danas i davati prijedloge, iako ne zna hoće li i dalje biti ministar za manje od mjesec dana", rekao je za televiziju RMC Luc Bernardini iz nacionalističke skupine Core in Fronte.

"Ako dolazi samo kako bi nama ili sebi učinio uslugu, naš će odgovor biti isti kao i prošlih dana na ulicama. Korzikanci će reći 'ne'", dodao je.

just question

Why did the Western media not talk about this event?



Demonstrations on the island of Corsica for more than two weeks to demand independence from France.#France

#Corsica pic.twitter.com/f9b5AbkNtJ — 🇭🅰️🆂🅰🅽🅺🅾 (@kooom911) March 14, 2022

Godine 2003. tadašnji ministar unutarnjih poslova Nicolas Sarkozy, koji je kasnije postao francuski predsjednik, bio je prisiljen održati politički sastanak u lokalnoj zračnoj luci jer su prosvjednici blokirali njegov dolazak na otok.

Darmanin je rekao da će rješavanje statusa otoka biti prioritet tijekom potencijalnog drugog mandata predsjednika Emmanuela Macrona.

Trenutna istraživanja javnog mnijenja favoriziraju Macrona kao najizglednijeg pobjednika na predsjedničkim izborima sljedećeg mjeseca.