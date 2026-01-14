Trgovinska razmjena Hrvatske i Irana više je nego prepolovljena u 2025.

Svaka zemlja koja posluje s Iranom suočit će se s carinskom stopom od 25 posto u trgovini sa Sjedinjenim Državama, zaprijetio je američki predsjednik Donald Trump dok Washington razmatra odgovor na situaciju u Iranu gdje se odvijaju najveći protuvladini prosvjedi u posljednjih nekoliko godina. "S trenutačnim učinkom, svaka zemlja koja posluje s Islamskom Republikom Iran platit će carinu od 25 posto na svako poslovanje sa Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social. Carine plaćaju američki uvoznici robe iz tih zemalja. Iran je već godinama pod strogim sankcijama Washingtona.

"Ova je odluka konačna i neopoziva", rekao je Trump. Među glavnim odredištima iranskog izvoza nalaze se Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija. Na internetskim stranicama Bijele kuće nema službene dokumentacije o toj politici, niti informacija o pravnoj osnovi na temelju koje bi Trump uveo carine, kao ni o tome bi li se one odnosile na sve iranske trgovinske partnere.

Iran, koji je prošle godine vodio dvanaestodnevni rat sa saveznikom SAD-a Izraelom i čije su nuklearne objekte američke vojne snage bombardirale u lipnju, suočava se s najvećim protuvladinim prosvjedima u posljednjih nekoliko godina. Trump je izjavio da bi se SAD mogao sastati s iranskim dužnosnicima te da je u kontaktu s iranskom oporbom, istodobno pojačavajući pritisak na iranske čelnike, uključujući i prijetnje vojnom akcijom. Teheran je u ponedjeljak poručio da održava otvorenima komunikacijske kanale s Washingtonom dok Trump razmatra kako odgovoriti na situaciju u Iranu, koja predstavlja jedan od najozbiljnijih izazova klerikalnoj vlasti u zemlji od Islamske revolucije 1979.

Prosvjedi su se razvili iz pritužbi zbog teških gospodarskih prilika u otvorene pozive na rušenje duboko ukorijenjenog klerikalnog establišmenta. Američka organizacija za ljudska prava HRANA objavila je da je potvrdila smrt 599 osoba - 510 prosvjednika i 89 pripadnika sigurnosnih snaga - od početka prosvjeda 28. prosinca.

Iako su zračni udari bili jedna od brojnih opcija koje su Trumpu stajale na raspolaganju, "diplomacija je uvijek prva opcija za predsjednika", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Tijekom svojega drugog predsjedničkog mandata Trump je često prijetio uvođenjem carina drugim zemljama i uvodio ih zbog njihovih veza s američkim protivnicima te zbog trgovinskih politika koje je ocijenio nepravednima prema Washingtonu. Trumpova trgovinska politika pod pravnim je pritiskom jer Vrhovni sud SAD-a razmatra mogućnost poništavanja širokog spektra postojećih Trumpovih carina. Iran, član skupine proizvođača nafte OPEC, izvozio je 2022. godine svoje proizvode u 147 država, prema posljednjim podacima Svjetske banke.

Hrvatska je u prvih 10 mjeseci 2025. izvezla u Iran robu vrijednu 1,32 milijuna eura, a iz Irana uvezla za 3,4 milijuna eura. Trgovinska razmjena Hrvatske i Irana tako je iznosila samo 4,72 milijuna eura. To je 55,1% manje od trgovinske razmjene Hrvatske i Irana u prvih 10 mjeseci 2024., kada je iznosila 10,52 milijuna eura, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku RH. Hrvatska se i prije nego što je 2013. postala članica EU pridružila zapadnim sankcijama iranskom režimu.