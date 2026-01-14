Iznenada preminuo Mark Brnovich, Trumpov nesuđeni veleposlanik u Srbiji

Mark Brnovich, bivši glavni državni odvjetnik savezne države Arizone, koji je tijekom predsjedničkih izbora 2020. godine bio u središtu pozornosti zbog pokušaja predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika da dokažu izbornu prijevaru, preminuo je u 59. godini života.

Vijest o njegovoj smrti objavila je obitelj u službenom priopćenju. „S dubokom tugom obitelj Brnovich obavještava javnost da je Mark Brnovich preminuo. Kao 26. državni odvjetnik Arizone, državni i savezni tužitelj te zagovornik pravde, ostavio je trajan trag u javnom životu. Prije svega, pamtit ćemo ga kao voljenog oca, supruga, sina i brata. Slomljeni smo ovim gubitkom i zahvalni na velikoj podršci i suosjećanju koje primamo iz cijele države i zemlje. Obitelj moli za privatnost u ovom teškom razdoblju, a informacije o komemoraciji bit će objavljene naknadno“, navodi se u objavi.

Angela’s and my deepest prayers and condolences are with Susan and the entire Brnovich family. It was an honor to campaign with and serve alongside Mark Brnovich. His passion for the law, justice, and victims were hallmarks of his career in public service. For those of us blessed… https://t.co/lX8ldReEsq — Doug Ducey (@DougDucey) January 13, 2026

Prema riječima Katie Conner, predstavnice obitelji, Brnovich je preminuo u ponedjeljak od posljedica srčanog udara. Brnovich je bio član Republikanske stranke i obnašao je dužnost glavnog državnog odvjetnika Arizone od 2015. do 2023. godine. Tijekom mandata sudjelovao je u nizu važnih pravnih postupaka koji su imali velik politički i društveni odjek. Prije toga radio je kao savezni tužitelj te kao direktor državnog Odjela za igre na sreću, zaduženog za regulaciju kockanja.

Godine 2022. neuspješno se kandidirao za mjesto u američkom Senatu. U ožujku 2025. predsjednik Donald Trump nominirao ga je za američkog veleposlanika u Srbiji, no Senat nikada nije potvrdio tu nominaciju, a ona je u listopadu iste godine iznenada povučena. Brnovich je ranije isticao da je sin imigranata koji su iz bivše Jugoslavije pobjegli pred komunističkim režimom, što je često navodio kao važan dio svog osobnog i političkog identiteta.