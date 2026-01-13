Naši Portali
IMA MJESTA ZA NAPREDAK

Zagrepčani dobili upozorenja na kućne adrese, Tomašević: ‘Podijeljeno ih je oko 400’

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić održali su zajedničku konferenciju za medije
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan, Nikol Zagorac / HINA
13.01.2026.
u 13:38

Gradonačelnik je zahvalio svim službama koje su radile na čišćenju snijega istaknuvši kako je u jednom trenutku bilo angažirano čak tisuću radnika.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je u utorak da je "generalno zadovoljan"  kako su gradske službe odradile posao čišćenja snijega, no i da smatra kako ima "mjesta za napredak" kada je riječ o čišćenju nogostupa, te je istaknuo kako je izdano oko 400 upozorenja građanima. 

"Generalno sam zadovoljan kako su gradske službe to odradile, međutim, isto tako vidim mjesta za napredak u čišćenju nogostupa, o čemu ćemo razgovarati na brojnim sastancima ovih dana, tu moramo biti spremni za sljedeću sezonu", rekao je Tomašević na prvoj konferenciji za medije Gradske uprave u ovoj godini komentirajući kritike i nezadovoljstvo građana i oporbenih zastupnika.   

Gradonačelnik je zahvalio svim službama koje su radile na čišćenju snijega istaknuvši kako je u jednom trenutku bilo angažirano čak tisuću radnika. "Što se tiče količine snijega koja je pala, najveća je u zadnjih 13 godina i to je bio najveći test za zimske službe u zadnjih 13 godina. Tu imamo Zimsku službu u sklopu Zagrebačkih cesta, ali nisu samo oni radili pa kad govorite o smanjenim kapacitetima, ono što se ne računa je gotovo 200 ekipa plus ekipe u Zagrebačkim cestama unutar Zrinjevca, Čistoće, Tržnice i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga i ZET-a, koje su angažirale dodatne strojeve kupljene zadnjih nekoliko godina, ali i dodatne zaposlenike", rekao je. 

Podsjetio je kako su na početku prvog mandata smanjili broj zaposlenika Zagrebačkog holdinga u administraciji za 700, upravo kako bi u istom tom omjeru povećali broj operativnih radnika u Čistoći i Zagrebačkim cestama koje su ključne za Zimsku službu te u Zrinjevcu. 

"Što se tiče obveze da se počiste nogostupi ispred institucija i stambenih zgrada od strane vlasnika i suvlasnika stambenih prostora ili institucija, ono što znam jest da je podijeljeno oko 400 upozorenja zbog nečišćenja snijega ispred svog praga, a koliko kazni, tu informaciju nemam", dodao je Tomašević. 
snijeg Zagreb Grad Zagreb Tomislav Tomašević

