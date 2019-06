Neredi u Hong Kongu: Policija baca suzavce i ispaljuje gumene metke na prosvjednike

Honkonška policija ispalila je suzavac i gumene metke na prosvjednike koji bacali plastične boce nedaleko od sjedišta zakonodavnog vijeća, gnjevni zbog prijedloga zakona o izručenju koji bi omogućio slanje ljudi na suđenje u Kinu. .

Deseci tisuća ljudi mirno su prosvjedovali dok nisu uzavrele strasti i neki od njih počeli naguravati policiju kišobranima. Policija ih je upozorila da se povuku zaprijetivši uporabom sile.

Prosvjednici, većinom mladi ljudi odjeveni u crno, postavili su barikade jer se pripremaju duže ostati na tom području, što podsjeća na prodemokratske prosvjede u toj bivšoj britanskoj koloniji 2014.

Prosvjednici su zauzeli ulicu Lung Wo i područje oko nje, glavnu istočno-zapadnu arteriju nedaleko od ureda čelnice grada Carrie Lam dok su ih stotine pripadnika interventne policije, neki s plastičnim štitovima, upozoravali da ne idu dalje.

Hong Kong police fire tear gas into crowds of protesters. They have also confirmed using batons, pepper spray and rubber bullets to disperse demonstrators. Live updates: https://t.co/CauZFVFuX2 pic.twitter.com/RS8gzsEdic