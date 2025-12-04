Prosvjedi u Bugarskoj: 'Generacija Z ne želi šutjeti'

Demonstracije ispred zgrade parlamenta u bugarskoj prijestolnici, Sofiji, u ponedjeljak poslijepodne bile su toliko velike, da se jedva moglo proći kroz masu. Iako su većinom na ulicama bili mladi, prisutni su bili i ljudi svih generacija: od djece na ramenima svojih roditelja, do umirovljenika. „Nisam mislio da će izaći ovoliko ljudi“, čuo se jedan policajac kako govori drugom dok su stajali u uskoj ulici prepunoj demonstranata u blizini glavnog trga.

Mladi kao pokretačka snaga

Poslijepodne se činilo kao da svi na ulicama Sofije idu u istom smjeru — prema zgradi parlamenta na Trgu nezavisnosti. Isto je bilo i u javnom prijevozu: gužve su bile toliko velike da ljudi jedva da su mogli stati na perone metroa ili ući u vlakove koji su išli prema centru. Muškarci i žene sa zastavama Bugarske i Europske unije izlazili su iz autobusa i tramvaja u centru grada.

Na velikom ekranu postavljenom na trgu prikazivali su se videosnimci i mimovi koji su se rugali političarima. Ovo, zajedno s glazbom i „flash mobovima“ koji su izranjali na sve strane, jasno je pokazivalo da su mladi pokretačka snaga protesta. „Nikada nisam vidio protest ove Generacije Z“, rekao je jedan malo stariji demonstrant. I baš u tom trenutku, ljudi oko njega počeli su skandirati: „Generacija Z ne želi šutjeti!“

Protiv proračuna za 2026.

Protesti koji su počeli prošlog tjedna usmjereni su protiv prijedloga državnog proračuna za 2026., koji predviđa povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i poreza. Organizacije poslodavaca i sindikati nazvali su ga „najgorim proračunom u posljednjih 30 godina“. Prošle srijede tisuće su izašle na ulice Sofije na prosvjede. Nakon toga je Bojko Borisov, bivši premijer i lider vladajuće stranke GERB, najavio je da će vlada povući proračun. Ali nekoliko dana kasnije odluka je poništena. Mnogi mladi bili su bijesni zbog ovog preokreta, a nezadovoljstvo širom zemlje raslo je.

Uloga društvenih mreža

Bijes je bio očigledan na društvenim mrežama, gdje su teme poput demokracije, korupcije u Bugarskoj, niskih plaća mladih liječnika (koji masovno napuštaju zemlju) i nedostatka slobode medija postale viralne. Poznati pjevači, glumci i influenceri počeli su pozivati ljude da izraze svoje nezadovoljstvo i pridruže se protestima. Sve više mladih počelo je izlaziti na ulice. Za mnoge je ovo bio prvi prosvjed uopće. Sofija, studentica medicine, rekla je da ne traži mnogo — samo razlog da ostane u Bugarskoj. „Za mene je veoma važno , ali trenutno nisam sigurna da će mi uvjeti to omogućiti“, rekla je ona za DW. Svaki demonstrant imao je svoje razloge. Neki su bijesni zbog proračuna, drugi zbog stanja u obrazovanju i zdravstvu, treći zbog velikog povećanja plaća policiji, a neki jednostavno žele „da Borisov i Pejevski odu“, kako je objasnio Vasil, mladi demonstrant, za DW .

Tko su Borisov i Pejevski?

Bojko Borisov tri je puta bio premijer Bugarske, a posljednji mandat završio mu je 2021. Od izbora u listopadu 2024., njegova stranka je ponovno na vlasti. Iako je član vladajuće stranke GERB, Borisov nije premijer niti ministar. Ipak, on daje sve važne izjave u ime vlade i mnogi ga vide kao čovjeka koji vuče sve konce — i to prilično otvoreno. Oligarh Deljan Pejevski, česta meta kritika na društvenim mrežama, trenutno je pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Njegova stranka DPS – Novo Načalo (Novi početak) službeno nije dio vladajuće koalicije, ali on ipak ima znatan utjecaj jer su glasovi njegove stranke potrebni manjinskoj vladi da bi imala većinu u parlamentu.

Demonstranti krive Borisova i Pejevskog za korupciju i nepotizam u svim područjima javnog života i za nedostatak neovisnog pravosuđa — zbog čega su Bugarsku godinama kritizirale organizacije za ljudska prava i Europska komisija. Bugarska je na Indeksu percepcije korupcije za 2024. zauzela pretposljednje mjesto u EU — iza nje je samo Mađarska. Situacija sa slobodom medija je slična: zajedno s Grčkom i Ciprom, Bugarska je u Europskoj uniji na samom dnu rang-liste Reportera bez granica za 2025. godinu.

Ogorčenje i razumijevanje

Oko 20 sati sve veća masa ljudi počela je polako kretati prema sjedištu stranke DPS. „Pejevski želi pretvoriti našu zemlju u nešto potpuno neeuropsko“, rekao je Petar, mladić s dvojnim bugarsko-ruskim državljanstvom koji je izrazito kritičan prema Vladimiru Putinu i Kremlju. „Ne želim takvu zemlju. I nitko iz moje generacije ne želi takvu zemlju“, rekao je za DW, dok su ljudi oko njega skandirali: „Kad Pejevski padne, neću da budem ispod njega, da ne padne na mene.“

Kad je masa stigla do stranačkih prostorija, protest je eskalirao: policajci su bili gađani bocama i petardama. Iako je grupa koja je izazvala eskalaciju bila mala, bila je veoma glasna i privukla je najviše medijske pažnje. „Tamo je 25 momaka u hudicama koji stvaraju kaos“, rekla je Elisaveta Belobradova, zastupnica oporbene stranke Nastavljamo promjenu – Demokratska Bugarska, u prijenosu uživo na svom Facebooku. „Policija bi ih mogla pokupiti za minutu, ali ne radi ništa.“ Na internetu su danima kružile spekulacije da je policiji naređeno da dopusti provokacije kako bi se protesti diskreditirali. Ali postojali su i drugi razlozi za suzdržanost policajaca: „Ne želim nikoga tući“, rekao je jedan policajac za DW. „Pola ljudi koje poznajem ovdje je na prosvjedu.“

Među ljudima su mišljenja bila podijeljena: neki su pozivali izgrednike da prestanu, dok su drugi, poput Simeona, mladog čovjeka koji nije sudjelovao u nasilju, govorili da „očigledno nema drugog načina“. Tijekom večeri demolirana je jedna kancelarija GERB-a, prevrnute su i zapaljene kante za smeće, a oštećena su i dva tramvaja. Kada je prosvjed završen i kada se situacija smirila, jedan stariji čovjek izrazio je ogorčenje zbog stanja u zemlji: „Zar je za ovo trebalo da prosvjedujem prije 30 godina? Za ovo se nisam borio“, rekao je za DW, misleći na proteste iz 1996./97. protiv teške ekonomske krize. Dodao je: „Ne smiju ući u parlament, moramo biti tamo svaki dan. Tko su oni da tvrde da je sve njihovo? Što misli Pejevski, tko je on?“

Što dalje?

U utorak je bugarska vlada po drugi put objavila da povlači proračun. U srijedu poslijepodne parlament je izglasao njegovo ukidanje. Ipak, ovo vrlo vjerojatno neće smiriti bijes. Oporbena koalicija, koja je pozvala na prosvjede, sada traži ostavku vlade i planira izglasavanje nepovjerenja u petak (5.12.). Predsjednik Rumen Radev kritizirao je vladu i pozvao na izvanredne izbore. Mnogi u Bugarskoj vjeruju da on priprema vlastiti politički projekt kada mu 2026. istekne drugi predsjednički mandat. Iako su prošla skoro dva dana od demonstracija, emocije su i dalje uzburkane, i u Sofiji i širom Bugarske. Na internetu već traju pripreme za nove skupove, koji bi se trebali održati sljedećeg tjedna. Bugarska odavno nije vidjela ovakve prosvjede. Bez obzira na generaciju, svi ljudi na ulicama žele isto: budućnost u Bugarskoj. I spremni su boriti se za to.