FOTO Kaos u Bugarskoj: Tisuće izašlo na ulice, sukobi izbili ispred sjedišta vladajućih stranaka

Tisuće ljudi u ponedjeljak su izašli na ulice Sofije kako bi prosvjedovali protiv plana proračuna bugarske vlade za iduću godinu, prvi u euru, valuti koju će ta zemlja preuzeti 1. siječnja. Dio prosvjednika u bugarskoj se prijestolnici sukobio s policijom koja je štitila urede vladajućih stranaka, napadajući snage sigurnosti kamenjem, bocama i pirotehničkim sredstvima.

Oporba i druge organizacije izrazile su nezadovoljstvo proračunom zbog najavljenih povećanja doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se, tvrde, financirali veći troškovi države i korupcija.

Oko polovice Bugara protive se uvođenju eura, tvrdeći da će ugroziti suverenitet države te da će iskoristiti prelazak na drugu valutu kako bi povisili cijene. I predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde nedavno je upozorila da bi inflacija u Bugarskoj mogla narasti nakon što se ona pridruži eurozoni, piše Reuters.