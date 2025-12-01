Naši Portali
Prosvjeduju zbog proračuna i uvođenja eura

FOTO Kaos u Bugarskoj: Tisuće izašlo na ulice, sukobi izbili ispred sjedišta vladajućih stranaka

Foto: SPASIAYANA SERGIEVA/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
01.12.2025.
u 23:52

Oporba i druge organizacije izrazile su nezadovoljstvo proračunom zbog najavljenih povećanja doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se, tvrde, financirali veći troškovi države i korupcija.

Tisuće ljudi u ponedjeljak su izašli na ulice Sofije kako bi prosvjedovali protiv plana proračuna bugarske vlade za iduću godinu, prvi u euru, valuti koju će ta zemlja preuzeti 1. siječnja.  Dio prosvjednika u bugarskoj se prijestolnici sukobio s policijom koja je štitila urede vladajućih stranaka, napadajući snage sigurnosti kamenjem, bocama i pirotehničkim sredstvima. 

Oporba i druge organizacije izrazile su nezadovoljstvo proračunom zbog najavljenih povećanja doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se, tvrde, financirali veći troškovi države i korupcija. 

Oko polovice Bugara protive se uvođenju eura, tvrdeći da će ugroziti suverenitet države te da će iskoristiti prelazak na drugu valutu kako bi povisili cijene. I predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde nedavno je upozorila da bi inflacija u Bugarskoj mogla narasti nakon što se ona pridruži eurozoni, piše Reuters. 
Ključne riječi
prosvjedi Bugarska

