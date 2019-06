Prosvjed zbog luke: 'Svjesni smo da žele ubrati plodove tuđeg rada'

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlučilo je da će se lučica u Krvavici kod Makarske zapečatiti, a Pomorskom športskom ribolovnom društvu Ramova zabraniti rad tamo. Ova je odluka natjerala mještane da izađu na ulice i prosvjeduju na parkiralištu iznad lučice.

- Svjesni smo da su se neke poznate ruke nadvile nad luku sa željom da im se luka preda i da oni počnu ubirati plodove nečijeg tuđeg rada i mi znamo čije su to ruke i nećemo to dozvoliti. Gradili smo i sanirali lučicu svjesni da je to državna imovima i da smo uz blagoslov Županije u kratkom vremenu izgradili impozantan objekt, da uredno plaćamo sve obveze prema državi pa i koncesiju, čije produženje još nismo dobili, i to u punom iznosu, svjesni smo i činjenice da smo sami stvorili svoja radna mjesta i da ćemo ih zato zdušno braniti jer tako prehranjujemo svoje obitelji, ne čekajući pomoć općine, županije ili države- stoji u priopćenju PŠRD Ramova, a prenosi N1.

Prosvjednici su istaknuli kako se koncesija i dalje uredno plaćala od strane PŠRD Ramova, iako im nije produžena od 2007.godine. Zahtjevaju nesmetan rad do raspisivanja natječaja za koncesiju za luku nautičkog turizma Krvavica, a od resornog ministarstva da povuče rješenje o zabrani rada društva na području luke Krvavica.