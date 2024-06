S legionelom se borio naš proslavljeni sportaš: 'Znao sam da nešto nije u redu...'

U protekla dva i pol mjeseca u KBC-u Zagreb detektirano je šest pacijenata zaraženih legionelom, a troje ih je umrlo. Svi su zaraženi bili teško bolesni i imunokompromitirani, a iz bolnice ističu kako se ne može sa sigurnošću utvrditi da je smrtni ishod bolesnika izravno povezan s tom bakterijom. S legionelom se ranije susreo i proslavljeni vaterpolist Renco Posinković koji je tu bolest pobijedio prije godinu i pol. Prisjetio se svoje borbe s legionelom te kazao što misli gdje se zarazio.

"99 posto sam uvjeren da sam je pokupio u jednom zagrebačkom hotelu gdje sam se tuširao prije utakmice koju sam imao s Jadranom. Ona bude na obodu tuša i ti je udahneš", rekao je za Slobodnu Dalmaciju. Što se tiče simptoma, opisao je kako je osjetio vrućinu te ga je oblio znoj. Uz to, osjećao se jako slabo: "Znao sam da nešto nije u redu. Poslije utakmice sam u autobusu zaspao 'kao mrtav'".

"Cijelo vrijeme sam mislio 'aha, ovo sam negdje pokupio koronu', jer je do tada nikada nisam imao", kazao je. Nakon što se onesvijestio u kupaonici, odveden je u bolnicu gdje ga je primila dr. Mirela Pavičić Ivelja.

"Napravili su mi nalaz krvi, CRP je bio 400, to je ajme. Doktorica Mirela me pitala što se dogodilo i brzo je skužila o čemu se radi. Napravili smo test koji je potvrdio da sam pokupio legionelu", kazao je Posinković te dodao kako je u bolnici bio četiri ili pet dana. Primao je antibiotike te izgubio oko 12 kilograma, no bolest je u konačnici pobijedio.

Legionarska bolest, kako navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), je bakterijska bolest uzrokovana gram-negativnim bakterijama Legionella spp. koje se nalaze u slatkovodnim okruženjima diljem svijeta. Ljudi se, dodaje HZJZ, zaraze inhalacijom aerosola koji sadrži bakteriju.

"Legionarska bolest je rijedak oblik upale pluća. Bolest nema posebne kliničke značajke koje je jasno razlikuju od drugih vrsta upale pluća, a laboratorijska ispitivanja moraju se provesti kako bi se potvrdila dijagnoza. Uobičajeno je potrebno između dva do deset dana od zaražavanja do razvoja simptoma (obično pet do šest dana), ali vrlo rijetko i do dva ili tri tjedna. Simptomi počinju suhim kašljem, vrućicom, glavoboljom i ponekad proljevom, u većine dolazi do upale pluća. Osobe starije od 50 godina imaju veći rizik od mlađih, a muškarci veći rizik od žena", ističe HZJZ te navodi kako je učinkovito liječenje antibioticima dostupno ako se dijagnoza postavi u ranoj fazi bolesti.

"Ishod bolesti može biti i smrtni, a može doći i do epidemija nakon izlaganja zajedničkom izvoru u okolišu. Smrt može nastupiti kod 5 – 15% oboljelih, ovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom statusu. Pušači imaju veći rizik od nepušača", dodaje se.

"Ljudi se zaraze udisanjem zraka koji sadrži male kapljice vode (aerosol), unutar kojih su bakterije Legionella ili rjeđe, aspiracijom. Udisanje aerosola najčešće nastaje pri tuširanju, u bazenima s pjenom te širenjem aerosola iz rashladnih tornjeva velikih vodenih sustava. Aerosoli su sitne, oku nevidljive kapljice. Infekcija se ne prenosi s čovjeka na čovjeka niti kućnim klimatizacijskim sustavima (split sustavi). Izuzetno je mala vjerojatnost zaražavanja putem prirodnih voda (rijeka, jezera) ili vlažnom zemljom u prirodi, no opisani su pojedinačni slučajevi zaražavanja tim putem", poručio je HZJZ.

Bakterije Legionella mogu se naći prirodno u okolišnim izvorima vode, a opasnost nastaje kada uđu u vodene sustave koje je izgradio čovjek, kao što su rashladni tornjevi, veliki vodoopskrbni sustavi tople vode, ovlaživači zraka, dekorativne fontane i slično. Broj prijava oboljelih od legionarske bolesti u Hrvatskoj prošle je godine bio 65 s četiri prijavljena smrtna ishoda, a 2022. 48 te četiri prijavljena smrtna ishoda.

Zaštitne mjere

HZJZ je istaknuo kako je glavna zaštitna mjera smanjiti rizik od rasta Legionelle na mjestima koja proizvode kapljice aerosola koje se mogu udahnuti. Redovite provjere prisutnosti bakterije Legionella i odgovarajuće mjere kontrole mogu pomoći u sprječavanju slučajeva legionarske bolesti na mjestima gdje bi ljudi koji su pod većim rizikom od bolesti mogli biti izloženiji. To uključuje, između ostaloga, mjesta za smještaj turista, bolnice i dugotrajne zdravstvene ustanove. Učinkovite mjere suzbijanja bakterije legionele, koje navodi HZJZ, uključuju: