Proruska stranka Harmonija pobjednik je letonskih izbora

U Letoniji je na izborima pobijedila proruska stranka Harmonija osvojivši 20 posto glasova. Iza nje su dvije populističke stranke KPV LV i Novi konzervativci s po 14 posto te proeuropska koalicija FOR/Razvoj s 12 posto.

Koalicija ksenofoba

To znači kako će Harmonija imati 24 mandata u parlamentu, Novi će konzervativci imati 15 a KPV LV 15. Letonskoj je novinskoj agenciji predsjednik Harmonije i gradonačelnik Rige Nils Ushakovs rekao kako sada više nije moguće formirati stabilnu i sposobnu vladu bez Harmonije.

– Ako ne bude koalicije s nama, onda ćete imati koaliciju ksenofoba i pristaša gay prava, a takva vlada može izdržati eventualno dva ili tri tjedna – rekao je Ushakovs. Harmoniju se inače povezuje i s Ujedinjenom Rusijom Vladimira Putina, a jasno je kome se obraća ako se zna kako stanovništvo zemlje od 1,9 milijuna ljudi ima četvrtinu ruskog stanovništva. Za razliku od ranije kada je također osvajala najviše glasova na izborima u toj baltičkoj zemlji, sada bi Harmonija mogla dobiti podršku populista i konačno ući, ako ne i formirati vladu.

To je potvrdio i šef KPV LV-a, bivši glumac, Artuss Kaimins koji je istaknuo kako njegova stranka može sa svakim.

Nakratko pritvoren

On je i sam nakratko bio pritvoren u lipnju zbog navodne korupcije no to izgleda nije previše smetalo njegovim biračima. Europska unija zabrinuta je ovim rezultatima izbora.

