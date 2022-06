Pronašli ogromnog pitona od 100 kg: Iznenadili se kad su otkrili što je pojeo

Floridski biolozi objavili su fotografije nevjerojatnog 'ulova' - u Evergladesu su naletjeli na burmanskog pitona velikog čak 5,5 metara i teškog oko 100 kilograma te im je trebalo dvadesetak minuta da ga ulove.

Riječ je o najvećem primjerku te vrste dosad uhvaćenog na Floridi. Doznali su i što je velika zmijurina posljednje pojela budući da su se u njezinom trbuhu nalazili ostaci bjelorepog jelena, odnosno njegova kopita.

Tijekom obdukcije u trbuhu ženke pitona pronašli su i rekordnih 122 jaja.

Researchers capture largest python ever found in Florida at nearly 18 feet, 215 pounds https://t.co/k8wLRO5JWj pic.twitter.com/IbqoKswRRX