Pronašla meduzu u plićaku pa pisala na društvenim mrežama: 'Što je ovo, može li me ubiti?'

Godišnji odmor vrijeme je da se ljudi maknu od poznatih mjesta i istraže nešto novo, a jednu je korisnicu Reddita ''nešto novo'' dovelo do meduze minijaturne veličine, ali zastrašujućih boja koju je uspjela uloviti, no obratila se društvenim mrežama za savjet treba li je pustiti opet u more.

Mala meduza u videu pliva u ronilačkoj masci u koju su ju smjestili nalaznici.

"Prije par dana sam zajedno s dečkom stigla na Brač u Supetar i malo prije smo u plićaku primijetili nešto. Prvo smo mislili samo nakupina trave, ništa strašno, ali boljim pogledom vidjeli smo malu membranu, rekoh, nije valjda meduza. Užasno sam se prepala i izašla iz vode dok su bf i njegov tata uspjeli uhvatiti malu meduzu. Brzim guglanjem saznala sam da je to Gonionemus vertens aka clinging jellyfish i da ugriz može biti jak i bolan tako da se niti ne usudim vratit u more. Sad me zanima zna li itko više o tome jer razni izvori kažu drugačije, i je li tko drugi osim nas primijetio isto takvu meduzu kod Supetra", napisala je autorica cyan-1-de na svojoj objavi.

Komentari su raznoliki, od "nemoj ju pustiti, to je invazivna vrsta" do "mene je jednom ubila takva meduza, ali sada mi je bolje", no korisnici Reddita nisu uspjeli sa sigurnošću dokučiti o kojoj je vrsti riječ niti što bi autorica trebala s njom učiniti.

U slučaju da se i sami nađete u sličnoj situaciji, najbolje je nazvati Centar za invazivne vrste ili lokalne službe koje će najbolje moći procijeniti situaciju.