MRAZ PA OBLAČNO

Promjenjivo proljetno vrijeme: Svježa jutra i postupno naoblačenje

Zagreb: Pogled na zeleni val u smjeru istoka
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
09.04.2026.
u 21:19

Nakon jutarnje bure, tijekom dana vjetar će okrenuti na jugozapadnjak, a na otvorenom moru i na jugo.

Petak u istočnoj Hrvatskoj započet će vedro, uz svježe jutro i temperature oko 0 do 2 °C, pa je mjestimice moguć i prizemni mraz. Tijekom dana postupno će rasti naoblaka, a prema večeri ponegdje može pasti i slaba kiša, osobito u zapadnijim dijelovima. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 13 i 15 °C.

Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Jutro će biti hladno, uz mogućnost mraza, dok će se već prijepodne naoblačiti sa sjeverozapada. U drugom dijelu dana, ponajprije na sjeveru, može pasti malo kiše, piše HRT.

Na zapadu zemlje prijepodne djelomice sunčano, zatim oblačnije, ali uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati jugozapadnjak. U gorju će jutro biti hladno, uz čest mraz u kotlinama, a dnevne temperature između 13 i 15 °C, dok će na obali i otocima dosezati do 18 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, uz postupno naoblačenje sa sjevera prema večeri. Od sredine dana uz obalu će zapuhati umjeren jugozapadni vjetar, uz blago valovito more. Jutarnje temperature od 7 do 10 °C, a dnevne oko 18 do 19 °C.

Na krajnjem jugu zadržat će se toplo i pretežno sunčano, s temperaturama koje ponegdje mogu dosegnuti i 20 °C. Navečer slijedi porast naoblake. Nakon jutarnje bure, tijekom dana vjetar će okrenuti na jugozapadnjak, a na otvorenom moru i na jugo.

Vikend na Jadranu donosi stabilno i ugodno toplo vrijeme uz obilje sunca. Početkom novog tjedna očekuje se više oblaka te veća vjerojatnost za kišu, osobito krajem ponedjeljka. Jugo će jačati, ponajviše u Dalmaciji, dok će podno Velebita zapuhati bura, mjestimice s olujnim udarima.

U unutrašnjosti će prevladavati promjenjivo proljetno vrijeme, izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, uz povremenu, ali slabu kišu tijekom vikenda. Početkom tjedna slijedi nestabilnije razdoblje uz više oblaka, jačanje vjetra i okretanje na sjeveroistočnjak, što će donijeti i blagi pad dnevnih temperatura, prognozira DHMZ, meteorologinja Mikuš Jurković.

