VIDEO Melania Trump bijesno poručila: 'Ova zlonamjerna nagađanja moraju prestati već danas'

Prva američka dama Melania Trump odbacila je bilo kakvu povezanost s Jeffreyem Epsteinom, poručivši novinarima u Bijeloj kući da 'nagađanja koja ih dovode u vezu moraju prestati već danas’. U iznenadnom obraćanju u četvrtak pozvala je na održavanje saslušanja za žrtve Epsteinove mreže trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Istodobno je demantirala internetske glasine da ju je Epstein upoznao s Trumpom i istaknula da su ta nagađanja ‘zlonamjerni pokušaji narušavanja ugleda’.

"I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell."



Naglasila je i da nikada nije bila Epsteinova žrtva. ‘Nikada nisam imala nikakvih saznanja o Epsteinovu zlostavljanju. Nikada nisam bila uključena ni na koji način. Nisam bila sudionik’, istaknula je. Također je odbacila tvrdnje da poznaje Ghislaine Maxwell, osuđenu suradnicu financijaša. Osvrnuvši se na e-mail iz 2002. između nje i Maxwell, objavljen u Epsteinovim dokumentima, istaknula je kako se radilo tek o ‘usputnoj korespondenciji’ i ‘pristojnom odgovoru’.

Donald Trump pozvao je zakonodavce da Epsteinovim žrtvama omoguće svjedočenje pod prisegom pred Kongresom. 'Svaka žena trebala bi imati svoju priliku da, ako to želi, javno ispriča svoju priču, a zatim bi ta svjedočenja trebala biti trajno unesena u kongresni zapisnik. Tek tada i samo tada imat ćemo istinu', istaknuo je.