Građanima uskoro sjedaju uplate: Evo kako provjeriti koliko će te dobiti od povrata porez

Građani koji ostvaruju pravo na povrat poreza mogu očekivati prve uplate već u svibnju, kao i prethodnih godina. Prema procjenama Porezne uprave, broj poreznih obveznika koji će dobiti povrat bit će sličan prošlogodišnjem, kada je više od 840 tisuća građana primilo ukupno oko 405 milijuna eura.

Proces započinje u travnju, kada Porezna uprava počinje izdavati privremena porezna rješenja. Ona će najprije biti dostupna putem sustava e-Građani. Građani ih mogu pregledati i prije službene dostave u pretinac, prijavom u uslugu e-Porezna, gdje je potrebno otvoriti rubriku Knjigovodstvena kartica, odnosno Pregled stanja na porezno-knjigovodstvenoj kartici. Ako se na kartici pojavi iznos s negativnim predznakom, primjerice -200 eura, to znači da je utvrđen povrat poreza i da je rješenje praktički doneseno. Papirnata rješenja na kućne adrese obično stižu kasnije, najčešće tijekom svibnja.

Zakonski rok za dostavu privremenih poreznih rješenja je 30. lipnja. U slučaju neslaganja s izračunom, građani imaju pravo podnijeti prigovor do tog datuma, odnosno u roku od 30 dana od zaprimanja rješenja.

Isplate povrata poreza započinju početkom svibnja te se provode postupno, prema redoslijedu izdavanja rješenja. Više od 90 posto povrata u pravilu bude isplaćeno do kraja svibnja. Preostale isplate, koje se odnose na složenije prijave ili postupke po prigovorima, realiziraju se tijekom lipnja i srpnja. Prema podacima iz prethodne godine, država je građanima vratila više od 405 milijuna eura preplaćenog poreza na dohodak, a sličan scenarij očekuje se i ove godine. Na službenim stranicama Porezne uprave nalazi se i kalkulator za obračuna poreza na dohodak. On služi informativnom obračunu i simulaciji razlike (uplate/povrata) iznosa poreza na dohodak.