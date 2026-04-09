Otkrivena mreža koja 'polaže' vozačke ispite umjesto kandidata: zaradili stotine tisuća eura

U Njemačkoj je započeo jedan od najvećih sudskih postupaka protiv organizirane skupine koja je razvila složen sustav varanja na teorijskom dijelu vozačkog ispita, koristeći dvojnike umjesto kandidata.

Pred Zemaljskim sudom u Heilbronnu od 9. travnja 2026. suđi se petorici muškaraca, među kojima su i vlasnici dviju autoškola. Tereti ih se za organizirani kriminal i namještanje ispita u najmanje 59 slučajeva. Pozadina cijelog sustava leži u visokoj stopi pada na ispitima, koja doseže 41 posto, ali i u velikoj zaradi, nezakonito su pribavili više od 179.000 eura.

Optuženi, državljani Njemačke, Bugarske i Sirije, uspostavili su razgranatu mrežu: vlasnici autoškola koordinirali su operacije, dok su suradnici pronalazili osobe koje fizički nalikuju kandidatima. Posebno su ciljali kandidate iz Bugarske koji imaju poteškoća s jezikom. Dvojnici bi potom dolazili na ispit koristeći tuđe dokumente i rješavali testove, piše Fenix Magazin.

Za ovu “uslugu” kandidati su u prosjeku plaćali 2.000 eura, a u pojedinim slučajevima i znatno više. Prema podacima TÜV-a, pojedini profesionalni dvojnici toliko su uvježbani da dnevno polažu i do osam ispita na različitim lokacijama diljem Njemačke.

Iako ovo nije prvi postupak protiv iste skupine, riječ je o dosad najvećem. Jedan od sudionika već je u ožujku pravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora zbog sudjelovanja u 31 prijevari. U ovom procesu tužiteljstvo traži kazne od tri do pet i pol godina zatvora, ovisno o eventualnom priznanju krivnje.

Osim korištenja dvojnika, u varanju su korištena i tehnička pomagala poput mini-kamera, skrivenih slušalica te klasičnih šalabahtera. Prošle godine evidentirano je više od 4.200 pokušaja prijevare, a procjene govore da je svaki drugi otkriveni slučaj bio profesionalno organiziran. Istražitelji upozoravaju da je riječ o unosnom kriminalnom modelu koji nudi “paket bez brige” za polaganje vozačkog ispita širom zemlje.