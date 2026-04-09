VELIKA PRIJEVARA

Otkrivena mreža koja 'polaže' vozačke ispite umjesto kandidata: zaradili stotine tisuća eura

Foto: Pixabay/ilustracija
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
09.04.2026.
u 22:17

Optuženi, državljani Njemačke, Bugarske i Sirije, uspostavili su razgranatu mrežu: vlasnici autoškola koordinirali su operacije, dok su suradnici pronalazili osobe koje fizički nalikuju kandidatima.

U Njemačkoj je započeo jedan od najvećih sudskih postupaka protiv organizirane skupine koja je razvila složen sustav varanja na teorijskom dijelu vozačkog ispita, koristeći dvojnike umjesto kandidata.

Pred Zemaljskim sudom u Heilbronnu od 9. travnja 2026. suđi se petorici muškaraca, među kojima su i vlasnici dviju autoškola. Tereti ih se za organizirani kriminal i namještanje ispita u najmanje 59 slučajeva. Pozadina cijelog sustava leži u visokoj stopi pada na ispitima, koja doseže 41 posto, ali i u velikoj zaradi, nezakonito su pribavili više od 179.000 eura.

Optuženi, državljani Njemačke, Bugarske i Sirije, uspostavili su razgranatu mrežu: vlasnici autoškola koordinirali su operacije, dok su suradnici pronalazili osobe koje fizički nalikuju kandidatima. Posebno su ciljali kandidate iz Bugarske koji imaju poteškoća s jezikom. Dvojnici bi potom dolazili na ispit koristeći tuđe dokumente i rješavali testove, piše Fenix Magazin.

Za ovu “uslugu” kandidati su u prosjeku plaćali 2.000 eura, a u pojedinim slučajevima i znatno više. Prema podacima TÜV-a, pojedini profesionalni dvojnici toliko su uvježbani da dnevno polažu i do osam ispita na različitim lokacijama diljem Njemačke.

Iako ovo nije prvi postupak protiv iste skupine, riječ je o dosad najvećem. Jedan od sudionika već je u ožujku pravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora zbog sudjelovanja u 31 prijevari. U ovom procesu tužiteljstvo traži kazne od tri do pet i pol godina zatvora, ovisno o eventualnom priznanju krivnje.

Osim korištenja dvojnika, u varanju su korištena i tehnička pomagala poput mini-kamera, skrivenih slušalica te klasičnih šalabahtera. Prošle godine evidentirano je više od 4.200 pokušaja prijevare, a procjene govore da je svaki drugi otkriveni slučaj bio profesionalno organiziran. Istražitelji upozoravaju da je riječ o unosnom kriminalnom modelu koji nudi “paket bez brige” za polaganje vozačkog ispita širom zemlje.

Ključne riječi
prijevara vozački ispiti Njemačka

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

