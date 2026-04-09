VIJEK OD 50 GODINA

Mihanović: Za 10 dana odgovor o Poljudu

Split: Tematska sjednica Gradskog vijeća o budućnosti stadiona Poljud .
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/4
Autor
Slavica Vuković
09.04.2026.
u 20:54

Blanka Vlašić: Prema studiji i ponuđenim rješenjima, stojimo iza toga da se Brodarica razvije i da dobijemo atletski stadion s osam staza

Na tematskoj sjednici splitskoga Gradskog vijeća o stadionu Poljud, sazvanoj na zahtjev oporbe, predsjednik Hajduka Ante Bilić istaknuo je kako je klubu nužan novi stadion. – Posljednjih nekoliko mjeseci jasno smo komunicirali da je novi stadion Hajduku prijeko potreban i da je to jedina opcija za koju se klub zalaže. Upozoravali smo na loše stanje Poljuda, na njegovu zapuštenost, kao i na nemogućnost njegove rekonstrukcije koja bi stadion Poljud dovela do stanja novog, modernog stadiona. Nismo se nikad zalagali niti javno prizivali rušenje Poljuda – rekao je Bilić. Pitanja vijećnika uglavnom su se ticala sigurnosti na stadionu, za koju je rekao kako nije upitna, ali je naručen elaborat o sigurnosti posjetitelja.

Luka Lerotić, predstavnik udruge Naš Hajduk, poručio je kako kao suvlasnici kluba stoje iza njegovih interesa. Naglasio je kako u trenutku kada je država odlučila riješiti pitanje stadionske infrastrukture za njih postoji samo jedna prihvatljiva opcija. – Jedino prihvatljivo rješenje je novi i moderan stadion koji će klubu omogućiti da maksimalno iskoristi svoje potencijale – poručio je Lerotić. Vijećnicima se obratila i Blanka Vlašić, predsjednica ASK-a. – Ukrcali smo se na vlak rješavanja potreba Hajduka. Zahvalni smo i podržavamo opciju da ASK ostane na Brodarici. Prema studiji i ponuđenim rješenjima, stojimo iza toga da se Brodarica razvije i da dobijemo atletski stadion s osam staza da napokon možemo organizirati natjecanja – rekla je Blanka Vlašić.

Marko Bertolino iz Udruge građevinskih inženjera poručio je kako je prije donošenja bilo kakve konačne odluke nužno precizno utvrditi stvarno stanje stadiona i njegove konstrukcije. Najveći autoritet, prof. emeritus Ante Mihanović iznio je stručnu prezentaciju i rekao da nema diskusije da je došlo do zamora materijala. Isto tako je rekao kako će za desetak dana moći odgovoriti je li sanacija moguća, da je analiza napravljena i pozivao se na poslovnu tajnu. Danijel Kukoč (SDP) pitao ga je može li potvrditi da sigurnost nije upitna, a sanacija je moguća.

– Poljud je projektiran za životni vijek od 50 godina, a taj rok istječe za dvije godine. Dođe li do rekonstrukcije, vrijedit će nova pravila – odgovorio je dr. Mihanović. Tijekom rasprave gradonačelnik Tomislav Šuta bivšu je vlast optužio da je sakrila dokument iz 2023. godine kojim je utvrđeno kako krovna konstrukcija Poljuda nije sigurna. – Tražim da struka napokon da točno svoje stajalište jer ovo nisu stvari s kojima se može tek tako igrati, ovdje su u pitanju sigurnost i ljudske sudbine – rekao je Šuta.

Ključne riječi
Hajduk Ante Mihanović Split stadion Tomislav Šuta Poljud

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

