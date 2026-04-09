Čuvali sjećanje na žrtve komunizma, Putin ih razbio i dao zabraniti

Vrhovni sud u Rusiji okarakterizirao je udrugu civilnog društva Memorial kao "ekstremističku", što će omogućiti državi da progoni one koji na bilo koji način sudjeluju u njezinu radu, surađuju s njome ili pak dijele njezine materijale. Ova udruga desetljećima se bavila čuvanjem sjećanja na žrtve komunizma, a 2022. je zbog toga dobila Nobelovu nagradu za mir. No, vlast predvođena Vladimirom Putinom obrušila se na udrugu jer ju je vidjela kao jedno od posljednjih utočišta liberalizma i opozicije u zemlji. Još 2021. Memorial je zabranjen u Rusiji zbog navodnog kršenja drakonskih zakona o stranim agentima. Godinu kasnije Memorial je dobio Nobelovu nagradu, a članovi udruge nastavili su raditi iz inozemstva.

Iako bi se moglo činiti čudno što je Rusija okarakterizirala kao "ekstremističku" udrugu koja je već pet godina zabranjena u zemlji, Moskva zapravo tvrdi da postoji "međunarodni javni pokret Memorial" koji je sada čitav proglašen kao "ekstremistički". Sama udruga kaže da javni pokret ne postoji u formalnom smislu, i da je sud to namjerno protumačio toliko široko kako bi omogućio sudski progon bilo koga tko govori o ljudskim pravima ili zločinima iz povijesti. Norveški odbor za dodjelu Nobela priopćio je da je duboko zabrinut zbog pokušaja ruskih vlasti da unište Memorial.

"Memorial je dobio Nobelovu nagradu za mir zbog svojeg desetljećima dugog rada u dokumentiranju ratnih zločina, kršenja ljudskih prava i žrtava represije iz sovjetske ere. Označiti takvu organizaciju kao ekstremističku znači uvreda je osnovnim vrijednostima ljudskog dostojanstva i slobode govora", priopćio je Odbor.

Memorial je osnovan koncem 1980-ih kako bi čuvao sjećanje na žrtve političke represije u Sovjetskom Savezu, naročito iz doba diktatora Josifa Staljina i njegova sustava logora. Prvi je čelnik Memoriala bio Andrej Saharov, poznati sovjetski disident. Tijekom neuspjele tranzicije Rusije iz komunizma prema slobodnom društvu Memorial je predstavljao jednu od najpoznatijih udruga, a ona se počela baviti i suvremenim temama, konkretno kretanjem zemlje prema autoritarizmu pod Putinovom vlašću.