Tko su najgori vozači u Hrvatskoj? Viralna objava pokrenula burnu debatu

Narodne rasprave na internetu često otkrivaju kako humor, stereotipi i svakodnevna iskustva oblikuju percepciju društva. Jedna od takvih tema, koja redovito izaziva lavinu komentara, jest ponašanje vozača u prometu. Upravo je takvu diskusiju potaknula nedavna objava na platformi Reddit, gdje su korisnici kroz šalu komentirali predrasude prema vozačima ovisno o registracijskim oznakama njihovih vozila.

U objavi pod naslovom „Predrasude prema vozačima ovisno o tablicama koje imaju?”, jedan je korisnik podijelio kartu Hrvatske podijeljenu po regijama, odnosno registracijskim oznakama. Ideja je bila jednostavna, ali provokativna, potaknuti raspravu o stereotipima koji prate vozače iz različitih dijelova zemlje. Očekivano, objava je u kratkom roku prikupila velik broj reakcija i komentara.

Uslijedile su brojne opaske i šale koje su odražavale percepciju sudionika. Jedan je korisnik napisao kako, čim vidi ČK u Varaždinu, zna da vozači idu u McDonald’s. Drugi je dodao da, kad vidi KR, drži dupli razmak. Netko je primijetio kako je Krapina među najskupljima za osiguranje, odmah nakon Zagreba i Splita, dok je za MA tablice ustvrdio da ih se na autocesti viđa tek nekoliko puta godišnje, ali najčešće pri brzinama većim od 210 kilometara na sat.

Posebnu pozornost izazvali su komentari o PU registracijama, koje su se najviše posminjale u komenatrima te za koje su pojedini sudionici tvrdili da su osobito opasne između lipnja i rujna. Za KR je netko napisao da je „uvriježena krkanska tablica“, dok je za VK zaključeno da je čak polovica registriranih automobila Golf šeste generacije. Jednostavna, ali znakovita tvrdnja glasila je i: „IM jednako Mercedes.“

Humor nije zaobišao ni dalmatinske registracije. Jedan je korisnik napisao kako je barem utješno što Split nije najgori po svemu, ali da na magistrali uvijek drži veći razmak kad ugleda DU. Drugi je primijetio da vozači sa zagrebačkim tablicama često ubrzavaju do maksimuma samo kako bi naglo zakočili pred crvenim svjetlom, nazivajući to pokazateljem niske vozačke inteligencije. U raspravu se uključio i sudionik koji već dva desetljeća živi u Zagrebu, porijeklom iz Pule, potvrdivši stereotipe uz dodatak da su zagrebački vozači u prosjeku bolji, dok pulski često riskiraju oduzimanjem prednosti u posljednjem trenutku.

Neki su komentari bili kraći i satirični, poput tvrdnje da BM znači „bez mozga“, uz opasku da se te tablice najčešće viđaju na kombijima ili kamionima za skupljanje željeza. Drugi su primijetili da su zagrebački vozači nesigurni na makadamima i u ruralnim krajevima, dok je jedan korisnik doveo u pitanje sam sustav registracijskih oznaka, predlažući pojednostavljenje i uvođenje znaka „Ð“ za Đakovo.

Rasprava je obilovala i duhovitim upozorenjima. Netko je savjetovao da se ne ulazi u kružni tok dok BM registracija ne izađe, dok je drugi slikovito opisao ČK, KR, ŠI i DU kao različite „tipove ludosti“. Posebno opširan komentar kritizirao je vozače s KR tablicama u Zagrebu, opisujući ih kao nepredvidive i sklone prometnim pogreškama. Niz kratkih, upečatljivih izjava dodatno je začinio raspravu. Za GS je netko rekao da voze ili znatno ispod ograničenja ili maksimalnom brzinom. Jedan korisnik ustvrdio je da pulska registracija nije predrasuda nego činjenica, dok su drugi PU interpretirali kao „Pazi Ubojica“ ili „Potencijalni ubojica“. Pojedinci su nagađali da je razlog tomu nesnalaženje na nepoznatom terenu, osobito u Rijeci.

U diskusiji su spomenuti i vozači iz Imotskog, kao i kandidati koji polažu vozački ispit u Belišću, uz tvrdnju da bi im zbog nedostatka stvarnog prometa trebalo otežati dobivanje dozvole. Jedan je korisnik čak rangirao vozače, stavivši zagrebačke na vrh, a zatim s velikim razmakom KR, PU, RI i DU. Među posljednjim komentarima našle su se i anegdote o MA registracijama u Splitu, gdje su ih pojedinci opisali kao nesigurne i neodlučne. Jedan sudionik potvrdio je taj dojam, opisujući situaciju u kojoj je vozač ubrzavao samo na dionicama s pretjecajnom trakom, da bi potom ponovno usporio.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

>> dio teksta napravljen uz korištenje AI-a