Strani radnici žele ostati, vrijeme je za bodovni useljenički sustav

Strani radnici u Hrvatskoj nisu privremena pojava. To nije politička procjena ni medijska interpretacija, nego nalaz istraživanja. Prema našim istraživanjima, 85% useljenika iz Azije i Afrike želi ostati u Hrvatskoj. Slično potvrđuju i rezultati Instituta za migracije i narodnosti: većina radnika iz trećih zemalja iskazuje namjeru dugoročnog ostanka. Slični obrasci opisani su i u knjizi "Suvremene migracije i opstanak nacije", gdje se pokazuje da migracija rijetko ostaje u okvirima privremenog rada, nego prelazi u trajno naseljavanje. Stoga temeljno pitanje hrvatske migracijske politike više nije hoće li strani radnici ostati, nego pod kojim uvjetima će ostati.