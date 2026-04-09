FOTO Vatrogasci kod Splita odradili bizarnu intervenciju: 'Ovakvu akciju još nismo imali'

Vatrogasci DVD-a Žrnovnica imali su nesvakidašnju akciju spašavanja, kakvu do sada još nisu zabilježili. To su potvrdili i na svom Facebook profilu. 'Spasili smo puno maca do sada, ali ovakvu akciju još nismo imali', napisali su u opisu objave.

Dodali su i kako je maca dobro. Kako su objasnili za 24sata, stigao im je poziv da je mačka zapela u rupi. – Mi smo mislili da je pala u rupu, a kada smo došli vidjeli smo da je zapela u zidu, u nekakvom otvoru od ventilacije – govore vatrogasci.

Dodaju kako su probili dio zida i izvukli mačku, a vlasnici je bilo iznimno drago. – Imali smo mnogo spašavanja životinja, ali ovo do sada nismo vidjeli. Rekao bih nesvakidašnji slučaj – zaključuju vatrogasci.