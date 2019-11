Prometni stručnjak o stravičnoj nesreći: Ovo je tipično za Hrvatsku. Takva cesta masakrira!

Teška prometna nesreća u kojoj su poginula dva mladića kraj Nove Gradiške potresla je Hrvatsku. Mladi je vozač zbog prebrze vožnje automobilom Alfa Romeo prešao u suprotni trak, sletio u odvodni kanal i udario u betonski kolni ulaz, a zatim i u parkirani automobil te pročelje kuće.

U ovoj prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno su stradali 21-godišnji vozač i 18-godišnji suvozač, a 16-godišnji i 19 godišnji putnici u vozilu teško su ozlijeđeni te su prevezeni u Opću bolnicu u Novoj Gradiški na ukazivanje liječničke pomoći i daljnje liječenje.

Prometni stručnjak Željko Marušić napravio je analizu ove prometne nesreće, prozvavši je tipičnom za hrvatske uvjete u prometu.

- Ova tragična nesreća uzrocima i posljedicama toliko je za naše uvjete tipična i predvidiva, da bi je trebalo uvrstiti u obveznu teorijsku nastavu auto-škola, za polaganje vozačkog ispita. Spojila je gotovo sve rizične i pogibeljne prometne čimbenike u jednu tragičnu nesreću - piše Marušić.

Potom je detaljno popisao na što sve pritom misli:

- Dogodila se u prvoj (opasnijoj) noći vikenda, na lokalnoj prometnici gdje neodgovorni vozači zlorabe spoznaju da nema radarskih kamera i, u pravilu, terenskih kontrola prometne pozicije

- Vozili su iznimno prevelikom i neprilagođenom brzinom, brutalno kršeći ograničenje brzine

- Premda je vozilo uništeno do neprepoznatljivosti, detalji (brzinomjer, glava motora...) otkrivaju da je vozili Alfa Romeo 156 1.9 JTD serija 2002. snage 116 KS (85 kW), izvrsnih performansi (10,3 s do stotke, najveća brzina 191 km/h), koji se lako tunira na više od 150 KS (preprogramiranja parametara prednabijanja i ubrizgavanja, protočniji usis i ispuh, sve za 2000 do 2500 kuna). Tada lako postiže više od 220 km/h

- Nasuprot izvrsnoj aktivnoj sigurnosti (da se nesreća ne dogodi), Alfa Romeo 156 je pokazao skandaloznu, užasnu pasivnu sigurnost (zaštita vozača i putnika kad se nesreća već dogodi) te je, obzirom na performanse, najopasniji 'lijes na kotačima'. No, upravo štednjom na limu (zaštitni kavez, ojačanja, deformacijske zone...), uz ostalo postignute su izvrsne performanse i 'vozačka dinamika'.

- Tragičnom ishodu kumovao je udarac u betonski prilaz preko uzdužnih odvodnih kanala, što je, uz armirano-betonske mostiće, također preko uzdužnih odvodnih kanala, jedno od najopasnijih prometnih mjesta. U istom rangu, čak i gori, su armirano betonski i čelični stupovi. Ako bi netko zapitao: 'Što to znači nula zvjezdica za sigurnost ceste po EuroRAP-u?', trebalo bi ga odvesti na poprište ove stravične nesreće i kazati: 'To je to!'. Sigurna cesta oprašta greške vozačima, a ova, ne da ne oprašta, ona masakrira!

Marušić ističe da je nužno povećati izvjesnost kažnjavanja vozača na svim opasnim dionicama i u naseljima. Predlaže posebno nadziranje prometnica u noćima i jutrima vikenda, ali i da se u odgovornost za posljedice alkoholiziranosti vozača uključi i ugostitelje ukazujući na primjere u SAD-u i Kanadi.

- Na sve dionice, poput one u mjestu Dragovci kod Pleternice, treba postaviti uspornike i/ili zaštitne ograde, a svako buduće postavljanje betonskog prilaza ili armiranobetonskog mostića preko uzdužnih odvodnog kanala uz rub prometnice treba biti moguće jedino napon prometnog elaborata i posebne dozvole - ističe Marušić.

Također predlaže da se uvede popust od 50 posto na trošarinu i posebni porez na sve nove automobile koji imaju 5 zvjezdica za sigurnost po Euro NCAP standardu.

- A ako usto imaju i sustave za upozorenje napuštanja trake i autonomno kočenje trošarine bi trebalo - ukinuti.. Usto uvesti dodatni bonus na obvezno i kasno osiguranje. Na stara, a brza i nesigurna vozila treba uvesti progresivni malus na autoosiguranje - zaključuje Marušić.