Međimurje zavijeno u crno: U frontalnom sudaru poginuo mladi par i starija žena

Tri su osobe poginule, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći danas oko 12.30 sati na cesti između Vratišinca i Peklenice u Međimurskoj županiji. Sudarila su se dva osobna automobila čakovečkih registarskih oznaka. Navodno je došlo do izravnog sudara, no u PU međimurskoj to još ne mogu potvrditi. U tijeku je očevid. Na mjesto nesreće dojurili su i vatrogasci koji su pomogli u izvlačenju tijela unesrećenih.

Kako doznajemo, među poginulima je i mladi par Žaklina Malašić i Edi Novak.

PU međimurska nam je potvrdila da su među poginulima muškarac rođen 1997. godine i žena rođena 1996., oboje s područja Međimurske županije. Policija poziva na oprez u prometu jer su ceste skliske zbog kiše. Sudarili su se BMW karavan i Opel Astra.

VIDEO Nesreća u Međimurju

Tri osobe prevezene su u Županijsku bolnicu Čakovec, a prema neslužbenim je informacijama u međuvremenu preminula i jedna od njih, 77-godišnjakinja. Ravnatelj ŽB Čakovec Tomislav Novinščak kaže da su u bolnicu dopremljene tri žene, a 77-godišnjakinja je preminula ubrzo po dolasku.

- Druge dvije su izvan životne opasnosti - kaže ravnatelj.