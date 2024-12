Programeri iz Zagreba u Hrvatsku donose prestižno svjetsko priznanje

Troje hrvatskih programera uveli su hrvatsku tehnologiju u svjetsku elitu jer je njihova biblioteka uvrštena u najpriznatiju programersku zajednicu – Boost. Prvi su put time programeri iz ovog dijela Europe dobili to značajno priznanje. Ivica Siladić (54), Korina Šimičević (25) i Bruno Iljazović (26) – programeri iz hrvatske IT tvrtke Mireo – nakon godine rada na svojoj C++ biblioteci u Hrvatsku su donijeli ovo vrijedno priznanje. Napisali su izrazito kvalitetnu programersku biblioteku koja će se unutar Boost zajednice pružiti na korištenje programerima diljem svijeta kako bi rješavali različite izazove u mobilnoj komunikaciji.

Dosad je više ljudi putovalo u svemir nego što ih je napisalo kod za Boost

C++ osnovni je programski jezik i alat za kojim programeri posežu kad trebaju vrhunske performanse. Većina C++ programera sanja kako će se njihov kod zaista koristiti i da će ga cijeniti drugi programeri. Boost biblioteka postoji već 30-ak godina i od prvog je dana zamišljena kao skup javno dostupnih (open-source) biblioteka kojima se svi C++ programeri mogu koristiti u svakodnevnom radu. U Boost se primaju samo biblioteke za širok raspon primjena u iznimno pedantnom, kompliciranom i teškom procesu provjere. Za ilustraciju, Vinnie Falco, jedan od prominentnijih ljudi koji stoje iza Boost organizacije, nedavno je komentirao kako je „dosad više ljudi putovalo u svemir nego što ih je napisalo kod za Boost“.

Isprogramirali biblioteku koja će se koristiti u milijunima uređaja diljem svijeta

Biblioteka koju su hrvatski programeri uvrstili u Boost implementacija je MQTT protokola za bežičnu komunikaciju. U različitim se oblicima taj protokol koristi u milijardama uređaja, počevši od svih mobilnih telefona preko uređaja za telematiku u svim vozilima do senzora u industriji pametnih kućnih uređaja. Svaki put kad začujemo dolazak poruke na Whatsappu, vrlo je vjerojatno isporučena putem MQTT-ja.

Ivica Siladić, voditelj tima i CTO u Mireu, kompaniji koja je sponzorirala taj projekt kao razlog prihvaćanja velikog izazova, navodi: „Budući da u Mireu radimo s različitim vrstama mobilnih uređaja i naš je osnovni segment poslovanja razvoj GPS navigacijskog softvera, što isporučujemo vodećim proizvođačima automobila, stalno smo u potrazi za kvalitetnim MQTT protokolom. Kako ta potraga traje već neko vrijeme jer postojeća rješenja ne zadovoljavaju naše standarde, odlučili smo ga sami napisati. Često sam u životu posezao za open source bibliotekama, a pogotovo iz Boosta jer je najcjenjeniji i jamči strogu provjeru, pa mi je na neki način bila i osobna motivacija i izazov vidjeti možemo li mi ponuditi Boostu nešto dovoljno kvalitetno što će proći njihove stroge kriterije provjere.“

Rijetke prilike se daju mladima da pokažu što sve mogu

Korina ima samo 25 godina i ovo joj prvi posao, a odmah nakon Fakulteta elektrotehnike i računarstva počela je raditi u Mireu. Posebno ističe da je za nju i Brunu (koji je samo jednu godinu stariji) ovo velik korak u karijeri. „Obično mladi programeri ne rade na ovako važnim projektima. Češće radiš na malom segmentu nečega, i u kućici si bez šire slike. Mi smo mogli vidjeli cijeli proces, od prvog do posljednjeg koraka, snalaziti se i na neki način dobili ubrzani tečaj za inženjere. I onda još dobiješ kao nagradu ulazak u Boost – nisam više mogla ni sanjati.“

Bruno naglašava da su radili timski. Ivica je kao iskusan programer postavio cijelu arhitekturu, a Bruno je kao matematičar pridonio svojim analitičkim razmišljanjem dragocjenim pri donošenju svake odluke, te je bio zaslužan za dobar dio implementacije.

Veliko priznanje za hrvatsku IT scenu

Za kraj nam Ivica kaže da ovaj uspjeh stavlja Hrvatsku na kartu globalne C++ zajednice. „Sretan sam što u Hrvatsku donosimo ovako značajno priznanje jer imamo vrhunsku IT zajednicu. Naš način rada pri kojem za isti stol stavljamo iskustvo starijih programera i mlade talente pokazao se uspješnim i na ovom projektu. Mladi ljudi donose svjež način razmišljanja koji je nama u kompaniji jako važan jer posjeduju upornost za nastavak rada i kad nalete više puta na zid, pa je izrazito važno da im se češće pruži prilika raditi na važnim projektima.“ Mireo biblioteka dostupa je trenutno na GitHub-u, a u idućoj isporuci Boosta bit će dostupna i na Boost kanalima.