Prognostičarka DHMZ-a: Promjena dolazi u dva vala

Tijekom vikenda očekuje nas izražena promjena vremena u dva vala – prvi počinje već večeras, dok se drugi očekuje u ponedjeljak, objasnila je za HRT Petra Mikuš Jurković iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Istaknula je i mogućnost bujičnih i urbanih poplava zbog obilnih padalina koje dolaze. Voditeljica Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave DHMZ-a kazala je da su neka područja već pogodila snažna grmljavinska nevremena, posebno Karlovac gdje je zabilježena i velika tuča. "Izražena promjena vremena stigla je", naglasila je. Dodala je kako se grmljavinski oblaci trenutno kreću prema sjevernom Jadranu, a tijekom noći na nedjelju pojačana nestabilnost očekuje se i u Dalmaciji. U središnjoj Hrvatskoj, kako je navela, past će obilna kiša.

"U relativno kratkom vremenu, recimo, u 12 sati ili možda 8 do 12 sati može pasti mjestimice, naravno, i više od prosjeka za srpanj. Zaista, to je onako neočekivana, odnosno neuobičajena situacija za ovo doba godine", rekla je. Istaknula je da se s oborinama mogu pojaviti i bujične te urbane poplave, a dva vala pogoršanja vremena posebno će pogoditi sjeverni Jadran, Dalmaciju, područja uz more i gorsku Hrvatsku. "Vrlo vjerojatno bit će izraženijih burnijih procesa uglavnom na Jadranu, dakle, sjeverni Jadran, Dalmacija, ali također i krajevi uz Jadran, gorska Hrvatska", objašnjava.

Naglasila je kako su grmljavinska nevremena iznimno teško predvidiva jer se razvijaju iznenada i brzo. "Pojedini prirodni meteorološki procesi zaista su još vrlo teško prognozljivi nekoliko dana unaprijed, pa čak i nekoliko sati unaprijed. To se osobito odnosi na grmljavinska nevremena koja su lokalizirana i koja se vrlo, vrlo brzo i naglo razviju i intenzificiraju", istaknula je, podsjetivši na nedavno nevrijeme u Splitu. Govoreći o klimatskim promjenama, Mikuš Jurković upozorila je da se negativni trend ne može u potpunosti zaustaviti, no može se usporiti ako djelujemo zajedno.

"Budući da se radi o globalnom problemu, onda bi bilo najučinkovitije da ga rješavamo globalno", poručila je, ističući važnost uključivanja različitih sektora poput politike, gospodarstva, turizma, edukacije i zaštite okoliša. Dodala je i da je ključno jačati otpornost zajednica na klimatske promjene, a najavila je i projekt koji DHMZ provodi s Institutom za vode, usmjeren na jačanje sustava za praćenje klime. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije planira otvoriti i nacionalni centar za prilagodbu klimatskim promjenama. "Glavni cilj je da se sačuvaju ljudski životi, a onda i zaštita imovine, našeg gospodarstva", zaključila je Mikuš Jurković.