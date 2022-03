Proglašavanje Vladimira Putina luđakom prikriva ravnodušnost Zapada prema Ukrajini

Subota 19. ožujka

Ne bi bilo dobro da Hrvatska ostane plenkovićevska

Malo je pretjerano reći da se Rusija, kako piše jedan kolega, "osjeća izdanom" zato što je s Hrvatskom "imala pakt" o izmjeni izbornog zakonodavstva u BiH. Jer riječ je o prevelikoj sili da bi držanje jedne male zemlje doživljavala kao izdaju, bolje bi pristajale riječi "drskost", "neposluh" i slične, ali Rusija je, sa svoga stajališta, imala pravo poslati upozorenje pa i optužbu Hrvatskoj. Jer, osim u Ukrajini u malo kojoj su zemlji, pogotovo ne osobito važnoj na političkoj karti svijeta, Putin i njegova država toliko napadani te se toliko isticalo slanje oružane i druge pomoći Kijevu.

Napisao sam već kako je u tome među čelnicima EU Plenković prednjačio dajući sebi i Hrvatskoj preveliko značenje, ali ono što se govorilo u hrvatskoj vlasti i medijima imalo je i te kakva odjeka zbog kojeg je Moskva nekoliko puta reagirala. Kao i drugi osuditi i uvesti sankcije je trebalo, ali i tu stati i ne prsiti se slabašnim i ranjivim prsima. Trebat će i poslije rata trajno živjeti s moćnom svjetskom silom i imati s njom neke relacije u kojima nam optužbe protiv Moskve neće biti prednost, pogotovo što bi Rusija dugo mogla ostati putinovska, te ne bi bilo dobro da Hrvatska ostane plenkovićevska.

Nedjelja 20. ožujka

Poljska je uspjela, zašto nije i Hrvatska?

Čitam nalov - "Poljska je postala moćna država o kojoj sada ovisi EU: 'Tajna uspjeha? Nismo bili kao Hrvati'. Ističe se kako je prije ulaska u EU životom bio zadovoljan tek svaki drugi Poljak, a danas ih je zadovoljno 80 posto, mnogo više nego u Hrvatskoj. Poljska je u demografskom plusu, a mi smo u demografskoj – katastrofi.

Do prije tridesetak godina, premda nismo bili osobito bogati, Poljska, Rumunjska, Bugarska i druge komunističke zemlje bile su nam drugo ime za siromaštvo, oskudicu, a za neke od tih zemalja danas smo primjer gospodarskog zaostajanja, siromaštva, raseljavanja i bijega stanovništva u razvijene zemlje. Možda nigdje u Europi nije toliko i tako dugo promican i razglašavan mit o EU kao spasiteljici i utočištu bez kojeg smo, kako se govorilo u samoponižavanju, "nitko i ništa". I dok smo slavili Europsku uniju, njezine su nam moćne zemlje pokupovale (otele) golema nacionalna bogatstva (banke itd.). No nešto smo ipak dobili – možemo mahati zastavama članstva u EU i NATO-u. I pri tome trebamo pogledavati u nebo da nam koji dron ne bi pao na glavu ili razrovao zemlju dok bi nam iz Bruxellesa i Washingtona mogli kao u vicu savjetovati – a sada na njoj posadite krumpire.

Ponedjeljak 21. ožujka

Za noćno dežurstvo sestre dobiju za kavu i sok

Kad sam svojedobno neko vrijeme ležao u bolnici, šokirao me jedan nevjerojatan podatak. Jako su me se dojmile medicinske sestre sa svojom silnom brižljivošću, to više što u bolnicama ima bolesnika koji im posao kadšto čine užasnim. No i sam sam se užasnuo kad sam jednu sestru jednom upitao koliko joj se plaća noćno dežurstvo. Odgovor je bio šokantan - 20 kuna! Premda to i nije bilo tako davno, vjerojatno im se danas plaća nešto više, ali bolje ih je ne pitati.

Čitam naslov u novinama - "Dramatično stanje u hrvatskom zdravstvu, najteže u Dalmaciji: sestre bježe u turizam, fali 6000 radnika". Kako ne bi "falilo"! Hrvatska je specijalist u tome da najslabije plaća najvrjednije radnike, da najviše uskraćuje siromašnima (umirovljenicima, radnicima na minimalcu ili bez plaće, djeci u školama koja su ponekad i gladna...). Dotle zastupnici u Hrvatskom saboru i mnogi drugi dužnosnici, od nacionalne razine do lokalnih razina, koji tako reći ništa ne rade i od kojih nema nikakve koristi, imaju goleme plaće, vozikaju se u blještavim automobilima, idu na skupa ljetovanja, a za medicinske sestre, radnice u trgovačkim centrima koje i nedjeljom lupaju po blagajnama i slažu robu po policama - boli ih ona stvar.

Utorak 22. ožujka

Stravičan način na koji se obnavlja velika Rusija

Zamislite ovaj scenarij, koji možda objašnjava rusku invaziju na Ukrajinu. Jednom je Putin izjavio kako je, u posjetu Americi, Clintona pitao bi li NATO u svoje članstvo primio Rusiju. Clinton je odgovorio nešto neodređeno, a zna se što je to značilo. Scenarija u kojem bi Rusija bila članica NATO-a bojali su se najviše Amerikanci. Rusija i ostatak Europe s njom u sprezi u tom savezu zasjenili bi veliku Ameriku, koja ni izdaleka ne bi bila tako moćna velesila kao kad Rusije nema u NATO-u. Zamislite koje bi manje značenje imao Washington u usporedbi s Moskvom "ujedinjenom" s Parizom, Londonom, Berlinom...!

Umjesto da se izloži gubitku važnosti i utjecaja u svijetu, SAD je jačao svoju moć okružujući Rusiju NATO-om u mnogim europskim zemljama, došavši joj u "dvorište". Dokle je još moglo ići slabljenje Rusije? Vjerojatno do potpunog nestanka njezine svjetske moći i mogućeg dolaska na vlast u Moskvi političara koji bi se s tim, tko zna koliko trajno, i pomirili. Naslijedivši osjećaj ruske svjetske veličine koji su imali najpoznatiji ruski vladari u povijesti, uključivši i silnog Staljina, kako bi tu veličinu vratio i održao Putin je izabrao način kojem upravo svjedočimo, rušilački i krvav.

Srijeda 23. ožujka

S velikim trudom dobili smo u BiH ono što je prirodno

Čak je i predsjednik države Zoran Milanović pohvalio uspjeh hrvatske diplomacije, koja se u Bruxellesu na sastanku ministara vanjskih poslova 27 zemalja EU uspjela izboriti da se u Strateškom kompasu spomene ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u BiH. "Ovo je prvi put", rekao je Milanović, "nakon što mjesecima trpimo svinjarije iz Bruxellesa, da je hrvatska diplomacija napravila što je trebala". Znam da je bilo teško, ali uspjeli su." Taj uspjeh zaslužuje pohvale, ali je za Europu porazno što je trebalo toliko hrvatskog umijeća i upornosti da se prizna ono što odavno priznaje - povijest.

Zar se u Europi ne zna ta povijest, zar se ne zna kolika je sudbinska važnost Hrvata za tu zemlju te da su najstariji konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i - najeuropskiji?! Ako to Europi treba dokazivati, onda joj treba dokazivati i svekoliku europsku povijest koja Europskoj uniji i daje smisao. No teba je "razumjeti", ista ta Europa nije imala osjeć

EU primljene prije Hrvatske koja od njih ima neusporedivo značajniju europsku kulturu i tradiciju.

Četvrtak 24. ožujka

Ukrajinu su napali i Putin i cijela Rusija

Putin je bolestan, Putin je psihopat, Putin je luđak, Putin neće još dugo, Putin je sve što je nenormalno i nastrano – tako se piše i izjavljuje od početka ruske invazije na Rusiju. Prije desetak dana najavljivano je kako se u ruskoj političkoj eliti planira smicanje diktatora, a sada čitamo naslov - "Šef tajne službe sprema likvidaciju Putina?". No prema raspoloženju ruskih građana koje se vidi iz anketa, prema medijima, prema potporama koje ruski predsjednik ima među ruskim veličinama iz različitih područja, iz politike, iz znanosti, iz sporta, iz zabave..., ne bi se reklo ni da je bolesnik ni da ga tko u Rusiji želi maknuti ili smaknuti.

Istina, u velikim gradovima ima prosvjeda protiv njegove politike i napada na Ukrajinu, ali nisu osobito masovni. Možemo slobodno reći kako rat nije pokrenuo Putin, nego Rusija koju vodi. U tome i jest najveća nevolja, razlog da se u svijetu shvati kako većina u toj zemlji taj rat smatra nacionalnim interesom i odgovorom na ugroženost Rusa i ruskih "republika" u susjedstvu. Pa ako je Putin bolesnik i psihopat, bolesna je i psihopatska i Rusija. Većina takvih "objašnjenja" Putina prikriva zapravo ravnodušnost Zapada prema stravi u Ukrajini.

Petak 25. ožujka

U vrhu smo Europske unije po porocima i bolestima

Tražite li po ljestvicama Europske unije, ne gledajte u vrh, tamo nećete naći Hrvatsku i Zagreb, osim kad je riječ o nečemu čime se ne možemo dičiti. Tako jedan podatak kaže kako je analiza otpadnih voda pokazala da je naš glavni grad četvrti u Europi po dnevnoj potrošnji marihuane. Po broju alkoholičara prednjačimo u regiji i u svjetskom smo vrhu, ne zaostajemo ni po broju pušača, a drugi smo u Europi po broju oboljelih i umrlih od raka pluća. Među prvih osam smo zemalja po pretilosti stanovnika.

Zaključak je – bolesna smo i poročna nacija. Ne vidimo da vlast čini bilo što da se to stanje promijeni, pa sliči na neodgovorne roditelje koji djeci dopuštaju da rade što im je po volji. Naravno, poroci i bolesti su skupi, enormno povećavaju troškove zdravstva koje također ne puca od zdravlja. Hvalimo se morem, šumama, obiljem pitke vode i drugim bogatstvima koja jednu zemlju čine zdravom i ugodnom za život, ali nam je život nezdrav. Na žalost, i katastrofe, kao korona i potresi, narušavaju mentalno zdravlje ljudi, pogotovo djece i mladih, koji su i sve pesimističniji i čije stanje još težim čini nebriga i nedostatak potpore odraslih. Zazvučat će kao fraza, ali nužno je reći – odrastimo!

