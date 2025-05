Produženi vikend za uživanje: Zadnjeg dana svibnja temperature idu i do 30°C

Sutra s očekuje djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, osobito u prvom dijelu dana mjestimice i jaka bura, a ponegdje i sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 8 do 13, na Jadranu od 15 do 18 °C. Najviša između 21 i 26 °C, ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

U subotu, zadnjeg dana svibnja temperature bi mogle doći i do 30°C. - Zadnji dan svibnja i prva dva dana lipnja obilježit će sunčano vrijeme uz zamjetan porast temperature koja bi mogla dosegnuti i 30 °C. Samo je ponegdje moguć pokoji poslijepodnevni pljusak, i to u subotu na istoku, a u ponedjeljak na sjeverozapadu unutrašnjosti.

Potkraj ovog i početkom novog tjedna i na Jadranu većinom sunčano te vrlo toplo. Puhat će u subotu bura pa jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u ponedjeljak jugoistočni vjetar.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.