Prodaje se Hrvatska čigra kojom je Mladen Šutej oplovio Atlantik

Prodaje se Hrvatska čigra! Legendarna jedrilica koja je dva puta obišla sjeverni i južni pol na prodaju je i oglašena na jednom internetskom oglasniku za plovila. - Opremljena za plovidbu oko svijeta! Čak je dva puta oplovila svijet, Sjeverni i Južni pol. Izgrađena u brodogradilištu Kraljevica. Renovirana je 2009. godine u jahtu s više udobnosti koja nudi prostran smještaj i puno prostora za pohranu. Glavna spavaća soba potpuno je obnovljena 2016. godine! Oprema uključuje sljedeće: Generator, radar, hidrauličnu ručicu mjenjača, B&G elektroničke instrumente s GPS-om, kokpit od tikovine itd., stoji u oglasu u kojem se za brod traži 209.000 eura, prodavač je iz Makarske a jedrilica se nalazi u Splitu.

Brod je s prijateljima izgradio Mladen Šutej, prvi Hrvat koji je u jedrilici, baš ovo, preplovio Atlantik. U pripremi za projekt Ekspedicija Arktik-Antarktika za 10 mjeseci, u suradnji sa 700 osoba u brodogradilištu Kraljevica, izgradio je i opremio jedrilicu i nazvao je Hrvatska čigra. Plovidbu je započeo 1994. godine, a trajala je 37 mjeseci, nakon čega se vratio u Biograd. Nakon toga Čigra postaje najpoznatija hrvatska jedrilica. Kako je Čigra sagrađena opisao je sam Mladen Šutej, preminuo prije dvije godine. - Brodogradilište Kraljevica je u prostorije Hrvatskog oceanskog jedriličarskog kluba , tada površine od svega 8 kvadrata, došlo u obliku dva skromna i jednostavna čovjeka. Gospodin Krunoslav Walter, direktor Specijalne proizvodnje i gospodin Jura Crnković, glavni tehnolog. Ponuđeni su s najlošijom crnom kavom u svom životu i u petnaestak minuta zbunjenim entuzijastima objasnili kako bi sagradili brod. U tom su razgovoru po prvi puta spomenute riječi poput nionicral i još na desetke pojmova koje nitko, osim specijalaca, nije razumio.

Kad su gospoda otišla nastala je tišina. Sve do sutradan kad su se na telefaxu pojavili podaci o tom čudesnom limu i pokazali da se dvojac nije šalio. Niti loša kava ih nije obeshrabrila. Tko je tada uopće mogao sanjati da se iza mirne vanjštine dipl.ing. Waltera krije osoba koja je doslovno spasila i sačuvala od JNA topovnjaču kasnije nazvanu PETAR KREŠIMIR IV, a da je Jura Crnković višestruki državni prvak u jedrenju i znalac nad znalcima kada su u pitanju podvodne linije jedrilice, navodi Šutej opisujući neke zanimljive dijaloge oko tog događaja. - Nakon 10 mjeseci i 3 dana od potpisa ugovora obavljeno je svečano porinuće. Prvi brod izgrađen u Hrvatskoj nakon osamostaljenja s punim je pravom dobio ime HRVATSKA ČIGRA.

O tom izabranom imenu bilo je puno komentara. Uglavnom podvala i zločestoća raznih vrsta. Evo što o čigri piše u svojoj knjizi Život riječi jedan od najboljih poznavatelja hrvatskog jezika, istinski erudita, predvoditelj, lucidni kritičar i pred kraj života glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda „ Miroslav Krleža“, gospodin Tomislav Ladan. .... Riječ čigra jest od mađarskog csiga (čiga), a raširila se posredstvom hrvatskog kajkavskog narječja ili štokavskih panonskih govora, sa značenjem vitlo (vitao, okretalo), okretaljka, ali i posve naravno: vrlo brza, pokretljiva, okretljiva ptica: koja je nazivana i ribolovka, kao i morska lastavica. Pa se upravo riječ čigra može upotrijebiti posve prikladno i kao izravan i simboličan naziv za jedrilicu, opisao je Šutej.