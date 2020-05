Procurile tajne snimke šefa splitskog Stožera i HDZ-ovog liječnika: 'Upleo nam se premijer'

U rujnu prošle godine u javnosti su se pojavile skandalozne tonske snimke u kojima su članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije tvrdili, ne znajući da ih se snima, da je tamošnji župan Blaženko Boban (na glavnoj slici desno) na njih izvršio strašan pritisak u vezi namještanja natječaja za izbor ravnatelja te zdravstvene ustanove.

Tada je HDZ-ov Blaženko Boban svim silama lobirao kod Upravnog vijeća Doma zdravlja da se na funkciju ravnatelja ponovno izabere 65-godišnji dr. Dragomir Petric, iako su svi parametri, službena izvješća i biografije kandidata pokazivali da se ne radi o najboljem izboru, a Petrica su, osim toga, pratile mnoge kontroverze iz privatnog života ali i izgubljeni sudski sporovi dok je obnašao ravnateljsku funkciju, a o kojima se i danas špekulira u kuloarima lokalne HDZ-ove organizacije.

Na fotografiji: Dragomir Petric

Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

Spomenuta snimka nastala je nakon što je natječaj poništen, a poništio ga je upravo župan Boban nakon što je shvatio da Upravno vijeće neće dignuti ruku za njegovog kandidata. Tada je Boban po kratkom postupku smijenio ljude iz vijeća, inače redom članove HDZ-a. Tako su na mjesta dr. Ivana Nasića (na glavnoj slici u sredini), dr. Ante Vučemilovića i dr. Damira Mendeša stigli Bobanovi ljudi od nešto većeg povjerenja.

Za predsjednicu Upravnog vijeća Boban je imenovao Dijanu Luetić, pročelnicu za zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Ona je na tom mjestu naslijedila dr. Ivana Nasića dok su na upražnjena mjesta Mendeša i Vučemilovića zasjeli dr. Ante Obad iz Kerumove stranke HGS te Nela Norac-Kevo koja je prethodno radila u Upravnom odjelu županije za financije.

Napomenimo i to kako su za ravnateljsko mjesto Doma zdravlja, osim Petrica, pretendirali dr. Natalija Bralić iz HZZO-a, magistar farmacije Paulo Peronja i dr. Maria Divić, ginekologinja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i koncesionarka u Domu zdravlja.

Snimka lobiranja i namještanja natječaja tada je prijavljena DORH-u koji je počeo provoditi istragu, a slučaj je okvalificirao kao organizirani kriminal, a kako neslužbeno doznajemo iz DORH-a, ispitivanja i kaznenopravno istraživanje koje uključuje prikupljanje dokaza i ispitivanje svjedoka, otkazano je za vremena kad se normalizira situacija oko koronavirusa.

Međutim, Večernji list u utorak je došao u posjed dvije snimke koje bi mogle otvoriti neka nova pravosudna ali i politička previranja.

Na prvoj snimci razgovaraju dr. Ivan Nasić (u tom trenutku još uvijek član Upravnog vijeća), dr. Maria Divić te čovjek nepoznatog idenditeta koji se svako toliko ubacuje u razgovor. Napomenimo kako je riječ o novom dijelu snimke koja je, kako je spomenuto objavljena u rujnu, no sada su otkriveni njezini ostali dijelovi odnosno nastavak u kojem priča Bobanov zamjenik Luka Brčić.

Naime, iz te, već više manje poznate snimke proizlazi kako se HDZ-ovac Ivan Nasić, hvalisa poznanstvom s Milijanom Brkićem kojeg u razgovoru naziva "Vaso", a jasno i nedvosmisleno je potvrdio kako Dragomir Petric nije dobar kandidat te da će o njegovoj funkciji ionako odlučivati aktualni politički tajnik HDZ-a i lokalni moćnik Ante Sanader uz blagoslov župana Bobana. Također, Nasić navodi kako pouzdano zna da se u priču upleo premijer Andrej Plenković.

Snimku možete preslušati u prilogu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U nastavku donosimo transkript prve snimke:

Ivan Nasić: Već je jedno Upravno vijeće žrtvovano. Pitao sam ga (misli na Bobana op.a.) da mi usporedi Petrica i Puala Peronju. Kazao mi je je da je to neusporedivo, i da bi prije uzeo Peronju... Upleo se premijer... A što će Vaso reći? Što on meni može reći? Vaso može ako ima odnos sa županom i Antom Sanaderom... Vaso je dvije godine imao vremena za maknuti Sanadera. Zašto ga nije maknuo?

Maria Divić: Ne može maknuti županijsku...

Ivan Nasić: Znam, ali ja sam bio u grupi ljudi između kojih je Vaso rekao da će to učiniti.

Maria Divić: Vidio je da ne može... Ali nije bio Sanader ovdje (misli na njegovu funkciju op.a.)

Ivan Nasić: Ali ne, on ga je za pola godine nagradio mjestom potpredsjednika Sabora. Ja idem sad kod njega (misli na Bobana op.a.) i tražim razgovor u četiri oka. Kazat ću mu "Bobane, ako želiš imat Dom zdravlja koji je skandalozan i s aferama, onda skloni mene od sebe i od Petrica". Mi kad dolazimo kod njega na sastanak (misli na članove Upravnog vijeća op.a.) on već u glavi ima jednu osobu...

Maria Divić: Da, on već ima Petrica...

Ivan Nasić: E, a što će on sad pripremati drugu osobu kad ima Petrica.

Maria Divić: Ne smije mijenjati sada jer će ispasti da on namješta...

Ivan Nasić: Dakle ja ne mogu... Ja ne dižem ruku za Petrica i to smo mi rekli. Nas troje ne dižemo ruku za Petrica. I sad je on u glavi našao Petrica kad je nas zvao. Mi smo prošli otpor. Rješenje je ok, ali zato on nije razmišljao o ovoj temi (misli na Blaženka Bobana op.a.). On misli da da ja nisam mogao biti ravnatelj bez skandala. Mendeš, Vučemilović i ja smo jedinstveni, sad imamo za cilj skinuti Petrica i u tome smo složni.

Druga snimka koju objavljujemo nastala je optrilike u isto vrijeme kad i prethodna. Dakle, radi se o 2018. godini. Na toj snimci dožupan i Bobanov zamjenik HDZ-ovac Luka Brčić (na glavnoj slici lijevo) koji je ujedno i aktualni šef Stožera civilne zaštite u SD županiji u razgovoru sa suradnikom i osobom nepoznatog identiteta priznaje kako je Petric problematična ličnost i nije mu jasno zašto Boban i Sanader toliko inzistiraju na njegovom imenovanju za ravnatelja. Razgovor i snimka su nastali kad su pred Luku Brčića stavljeni dokazi o Petricovoj skandaloznoj prošlosti kao svojevrsnom političkom upozorenju da se ne ide na njegov reizbor.

Upoznat je, kazao je na snimci Brčić, i s njegovim kontroverzama, a oko kojih ga je čak osobno opomenuo i Boban. Luka Brčić dobio je tom prilikom i na uvid presude sudova u kojima je Petric kao ravnatelj Doma zdravlja redovito gubio sporove i tako bespotrebno nabijao odvjetničke i sudske troškove koje je u konačnici pokrivala županija odnosno porezni obveznici. Na kraju snimke Brčić je priznao i to kako je on osobno predložio Ivana Nasića u Upravno vijeće i nagovarao ga da se prijavi na natječaj za ravnatelja jer je, kako je kazao, "njegov Sinjanin od povjerenja".

Snimku možete preslušati u prilogu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U nastavku donosimo transkript druge snimke u kojoj se na preskakanje čuje glas Luke Brčića, a koji uglavnom priča o Dragomiru Petricu.

"O njemu odlučuju dvojica ljudi. Sanader i župan".

"Ovo je malo čudno što se događa za HDZ, a događa se".

"On je to dobio legalno (misleći na Petricovu funkciju op.a.), sviđalo se to tebi ili ne. Gubi presude, a i dalje ide u sporove. Zato što ne plaća svojim novcem".

"Odlučivat će, rekao sam, dvojica ljudi i predsjedništvo županijskog HDZ-a".

"Kazat ću ja i Anti o svemu (misli na Antu Sanadera op.a.) iako on zna kao i ja. Još i bolje. Ja nemam nikakav dug prema Petricu da imam potrebu pozitivno govoriti o njemu".

"Ja znam već o njemu (mislia na Petrica op.a.), nije tu riječ samo o vašem slučaju. Meni ljudi svakodnevno govore o njemu. Dovoljno je da premijer reče dvije riječi".

"On je takav u svim situacijama. Ima malo bahatiji nastup. Teško je preko razgovora s Petricom doći do rezultata. On kad nešto naumi, onda tvrdoglavi, a čuo sam da je zainteresiran i za Makarsku, dolje su se lomila koplja. I oni su protiv njega" (misli na funkciju u Domu zdravlja u Makarskoj op.a.).

"To je jedno jako čudno biće, a i sam si ga upoznao. Meni će biti čudno ako on opstane. Nekad je dobro biti tako tvrdoglav kad si u pravu, a kad nisi to onda može biti opasno".

"Ja sam Nasića nagovarao da se prijavi na natječaj za ravnatelja. Ja sam njega stavio u Upravno vijeće, on je moj Sinjanin, no javio se tek kad je natječaj završio".

Večernji list kontaktirao je i Ivana Nasića i Luku Brčića.

Nasić je kazao kako je snimka autentična i da ne zna tko ga je snimao u kafiću, ali da nema nikakav dodatan komentar oko toga. Dodao je tek kako mu nije ugodno opet prolaziti kroz skandale.

Upitali smo ga je li istina da se čuo i vidio s Milijanom Brkićem u vezi kadroviranja u Domu zdravlja.

"Ma to su nebitne stvari. Ja sam ovdje sporedan i periferan".

Zatim smo ga upitali kako je moguće da je kao još uvijek aktualni član Upravnog vijeća sjedio na kavi s jednom od kandidatkinja za funkciju i otvoreno pričao o kadroviranju.

"Pa Maria je moja kolegica. Ne mogu zbog funkcije prestati pričati s kolegicom, mi smo surađivali na svakodnevnoj bazi. A za razgovor ne znam", kazao je Nasić za Večernji list.

Obratili smo se i Luki Brčiću. Prvo je demantirao da postoji ikakva snimka i da on nikad nije s nikim pričao o Petricu. No, kad smo ga suočili s konkretnim izjavama ipak se sjetio o čemu se radi.

"Sjećam se, to je bio jedan privatni razgovor. Nisam znao da me snimaju, a ja sam uvijek iskren jer sam tako odgojen. U svakom slučaju ja nisam nikome pogodovao i nisam nikome napravio uslugu. Za sve oko Petrica možete se obratiti županu Bobanu", kazao nam je Brčić.

Podsjetimo i na to kako je trenutni ravnatelj Doma zdravlja u Splitu Marko Rađa, još jedan član Stožera civilne zaštite u SD županiji. Radi se o čovjeku bliskom Blaženku Bobanu koji je, govore nam izvori iz HDZ-a, postavljen na čelno mjesto umjesto Petrica kako bi se smirio medijski pritisak oko snimki namještanja najtečaja. No, nije zgorega spomenuti kako je Dragomir Petric i dalje na moćnoj i odgovornoj funkciji u toj ustanovi. On je, naime, Rađin pomoćnik za kvalitetu primarne zdravstvene zaštite. Naime, već je poznato da je Dom zdravlja u tamošnjoj županiji svojevrsna "zlatna koka" koja ubire milijune od zakupnina, koncesijskih naknada i decentraliziranih sredstava zdravstva, a usto je sa svojih 13 ispostava ogroman bazen za zapošljavanja podobnih ili dodjelu drugih poslova i pogodnosti odabranima.

Također, nije potrebno ni naglašavati važnost jedne zdravstvene ustanove kao što je Dom zdravlja u vremenima pandemije koronavirusa. Njegovo osoblje, liječnici, tehničari i sestre mogu biti od iznimne važnosti, ali pokazalo se kako je i njihov sustav zakazao, baš kao i sustav u Domu za starije i nemoćne, ali i sustav NZJZ-a. Na čelu županijskog staračkog doma u kojem je do sada preminulo 18 štićenika stoji još jedan HDZ-ovac, Ivan Škaričić, a na čelu NZJZ koji je 10 dana bez reakcije znao za sumnju na koronavirus u tom domu, stoji Željka Karin, inače iznimno bliska lokalnom HDZ-u.

Već smo pisali o skandaloznom zajedničkom aktom Marka Rađe i županijskog Stožera kojim je, između ostalog, određeno dežurstvo liječnici opće prakse Beliti Šurjak u karanteni na splitskom Duilovu. Ona je, dakle, prema njihovoj zajedničkoj odluci trebala pružati medicinsku skrb zaraženima od koronavirusu iako je istovremeno svakodnevno obilazila najosjetljivije štićenike u Domu u Vukovarsku.

Na kraju, glavna medicinska sestra iz tog doma, Zdravka Đapić Kolak, još je 22. ožujka putem e-mail prepiske koju je Večernji list prvi objavio, županijskom Stožeru pisala o nedostatku zaštiten opreme poput maski, rukavica, kaljača i dezinfekcijskih sredstava. No tada joj je Stožer, a na čijem je čelu Luka Brčić, odgovorio kako joj ne mogu pomoći te da se obrati na druge adrese iako je županija vlasnik i osnivač staračkog doma.