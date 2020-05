Kronologija raspadanja sustava: Ovo je 6 činjenica o kojima splitski Stožer ne priča

Na redovnoj presici Stožera splitsko-dalmatinske županije u subotu se novinarima obratio župan Blaženko Boban. Javnosti je prezentirao zaključke inspekcijskih nalaza koji su se provodili u Domu za starije i nemoćne u Splitu te je ponovio kako propusta sa zdravstvene, a niti socijalne strane nije bilo. Iz Stožera su, također, kazali kako povišena temperatura ne može biti jedini alarm za sumnju na koronavirus, iako je taj isti Stožer u počecima epidemije jasno i nedvosmisleno apelirao na građane da u takvim slučajevima odmah kontaktiraju epidemiologe.

Nadalje, kad je Boban upitan što će biti s ravnateljom Doma Ivanom Škaričićem odgovorio je kako njegova funkcija župana zahtjeva bezuvjetno pridržavanje pozitivnih propisa i službenih nalaza ministarskih inspekcija. Pojednostavljeno, kazao je da će Škaričić ostati tamo gdje - u dobro plaćenoj ravnateljskoj fotelji u koju ga je zbrinuto aktualni politički tajnik HDZ-a Ante Sanader bez provedenog natječaja.

Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, oba pod kontrolom vladajuće stranke, nisu pronašli propuste. Upravo njihov blagotvoran nalaz otvorio je sumnju u funkcioniranje sustava, a u javnost su isplivala i dublja politička pitanja koja sugeriraju da se slučaj Doma u Vukovarskoj prvenstveno pretvorio u HDZ-ov interni slučaj, a ne slučaj u kojem svakodnevno umiru naši sugrađani, a što je od javnog interesa budući da taj Dom i njegovog ravnatelja, baš kao i župana Bobana financiramo svi mi.

Stožer splitsko-dalmatinske županije čini tim od petnaest ljudi. Među njima nema nijednog epidemiologa, a Stožerom rukovodi još jedan HDZ-ovac - Luka Brčić. Riječ je o čovjeku koji je uz Sanadera, Bobanova desna ruka. Inače, protiv župana Bobana DORH već vodi kazneni postupak zbog tonskih snimki koje su prošle godine procurile u javnost, a u kojima on putem telefona kadrovira i lobira od Upravnog vijeća da za ravnatelja Doma zdravlja, unatoč manjkavim kompetencijama, postavi dr. Dragomira Petrica. Upravno vijeće nije prihvatilo takvu političku sugestiju, a tonske snimke ubrzo su završile kao dokaz na DORH-u. Već je poznato da je Dom zdravlja u tamošnjoj županiji svojevrsna "zlatna koka" koja ubire milijune od zakupnina, koncesijskih naknada i decentraliziranih sredstava zdravstva, a usto je sa svojih 13 ispostava ogroman bazen za zapošljavanja podobnih ili dodjelu drugih poslova i pogodnosti odabranima.

No, u čitavoj situaciji oko koronavirusa u Splitu pokazalo se kako se javnozdravstveni sustav u Splitu raspao. Zbog toga nitko neće odgovarati formalno, moralno, a niti politički. U kronologiji ovog skandala nametnulo se stoga nekoliko poznatih i dokazanih činjenica, a o kojima Stožer splitsko-dalmatinske županije kao i ministri Vili Beroš te Vesna Bedeković izbjegavaju dati konkretne odgovore:

1. Sumnja na zarazu s COVID-19 u splitskom Domu pojavila se 29. ožujka 2020. godine. Nekoliko štićenika imalo je povišenu temperaturu pa je glavna medicinska sestra Zdravka Đapić Kolak zvala epidemiološku službu. To je napravila sukladno preporukama HZJZ-a, gdje jasno stoji kako se svaka sumnja na infekciju COVID-19 prijavljuje nadležnoj epidemiološkoj službi te se dogovara postupak testiranja i daljnja obrada. No, Zdravki Đapić Kolak, splitski epidemiolozi iz NZJZ-a na čijem čelu stoji Željka Karin (na glavnoj fotografiji desno), kazali su kako to nije znak za uzbunu. Preporučili su joj da odredi samoizolaciju febrilnim štićenicima i prati situaciju te da na teren mogu izaći tek ako ih pozove liječnica opće prakse. Spomenimo i to kako je NZJZ udaljen je svega stotinjak metara od Doma, a svi zaposleni u toj ustanovi uključujući i samu Željku Karin (također blisku HDZ-u op.a), znali su da se ovdje radi o starim, nepokretnim i kronični bolesnim štićenicima koji su daleko najugroženija skupina u vrijeme ove pandemije. Oni su se, umjesto da odmah izađu na teren, testiraju i evakuiraju štićenike, pozivali na ad hoc donesena birokratska pravila premda su znali i opravdano mogli posumnjati da bi Dom mogao postati "masovna grobnica". Danas su iz splitskog Stožera kazali kako temperatura ne mora značiti nužni alarm te da su štićenici Doma temperaturu mogla imati i zbog urinoinfekcije. Ali onda ostaje pitanje zašto su ti ljudi uopće tesitrani ako je temperatura u njihovim godinama nešto najnormalnije. Dakle, NZJZ u Splitu punih 10 dana znao je za sumnju na COVID-19 u Domu ali nitko nije reagirao.

Tko je kriv? Nitko.

2. Nakon što su epidemiolozi i Željka Karin odbili izaći na teren po dojavi Zdravke Đapić Kolak, glavna medicinska sestra je opet postupila prema naredbi, a sve kako bi postigla da epidemiolozi izađu na teren. Obratila se, naime, liječnici opće prakse koja skrbi o štićenicima - Beliti Šurjak. Belita Šurjak je tog istog dana, dakle 29. ožujka, pokušala kontaktirati NZJZ no nitko joj se satima nije javljao. Sama Šurjak kazala je kako o svemu ima dokaze, a sve se, kazala je, može provjeriti i kod telekomunikacijskog operatera.

Tko je kriv? Nitko.

3. Epidemiolozi u Dom u Vukovarskoj ulici ulaze tek 6. travnja i to ne po službenoj dojavi ili opravdanoj sumnji na zarazu već zato što je opet glavna medicinska sestra Zdrava Đapić Kolak iskoristila privatno poznanstvo s dr. Perom Rizvanom koji radi u splitskom NZJZ. Od 29. ožujka pa do tada, pratila je, kako joj je rečeno, situaciju sa štićenicima, no kad je shvatila da je vrag odnio šalu morala je iskoristiti privatno vezu kako bi epidemiolozi napokon počeli raditi svoj posao. Laboranti ulaze 6. travnja u Dom, uzimaju briseve i utvrđuju da je najmanje 10 štićenika pozitivno na COVID-19. Sutradan, 7. travnja događa se noćna evakuacija uz prisustvo hitne pomoći i interventne policije, a Ivan Škaričić tada se novinarima obratio glasovitom rečenicom "čini se da je situacija malo eskalirala".

Tko je kriv? Nitko.

4. Tada cijeli slučaj poprima razmjere glavne vijesti u državi, ministar Beroš i ministrica Bedeković najavili su ulazak inspekcije u Doma, a policija je po nalogu DORH-a počela provoditi izvide. Nalazi obiju inspekcija bili su najavljeni u tjednu između 22. i 26. travnja. Nalazi su službeno pročitani na presici splitskog stožera tek danas, 2. svibnja, a u međuvremenu je iz vrha ministarstva Vesne Bedeković procurila informacija o Škaričićevoj nevinosti koju su odmah prenijeli svi mediji.

Tko je kriv? Nitko.

5. Dok su se čekali inspekcijski nalazi, Večernji list prvi je objavio cjelovitu e-mail prepisku Zdravke Đapić Kolak sa splitskim Stožerom. Ona se još 22. ožujka požalila županijskom Stožeru zbog nedostatka primarne zdravstvene zaštite i opreme poput maski, rukavica, dezinfekcijskih sredstava i kaljača. Iz Stožera joj je odgovoreno da joj ne mogu pomoći i da se obrati na druge adrese iako u Stožeru sjede mahom Bobanovi ljudi, a županija je formalni vlasnik i osnivač Doma. Također, u tom e-mailu iskazala je zabrinutost što je upravo taj Stožer spomenutu Belitu Šurjak rasporedio na dežurstvo u karantenu u Duilovu. Dakle, prema odluci Stožera i Doma zdravlja liječnica koja svakodnevno skrbi o štićenicima trebala je pružati skrb i medicinsku pomoć zaraženim pacijentima smještenim u karantenu.

Tko je kriv? Nitko.

6. U trenutku pisanja ovog članka u splitskom Domu koronavirus odnio je 17 života. U Splitu je najviše ljudi općenito preminulo od infekcije COVID-19, ukupno njih 30, dok je Splitsko-dalmatinska županija s 488 potvrđenih slučajeva uvjerljivo prva po broju zaraženih u Hrvatskoj.

Tko je kriv? Virus.

U ovim trenucima možemo samo nagađati kako bi cijeli slučaj završio da se postupalo suprotno gore nabrojanim činjenicama.