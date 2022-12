Priveden vojnik koji je pretukao mladića u Slavonskom Brodu: Ispitali ga u državnom odvjetništvu

Uhićen je vojnik koji je u Slavonskom Brodu na Badnjak brutalno pretukao čovjeka prerušenog u Djeda Mraza. Priveli su ga u državno odvjetništvo gdje je ispitan. Uz vojnika uhićeno je još četvero ljudi, a oni su svi pušteni uz prekršajnu prijavu. Mladić je bio kod općinskog državnog odvjetnika na saslušanju i vraćen je u pritvor, a čeka se odluka hoće li ga pustiti na slobodu ili ne, piše 24sata.

Ministarstvo obrane potvrdilo je da je njihov djelatnik bio jedan od sudionika tučnjave u Slavonskom Brodu u kojoj je pretučen mladić.

Otac pretučenog mladića brutalnu snimku više ne može gledati. - Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače - kaže Zlatko Ereiz iz Slavonskog Broda. - Žao mi je za sve što se desilo i ne znam više što bih više rekao. Ne bih htio da se ponovi. Stvarno se ne osjećam najbolje i to je to - dodaje Kristijan Ereiz za HRT. Napravljen mu je dijagnostički i brzi traumatološki pregled nakon čega je pušten kući.

Svoju verziju događaja ponudio je otac Zlatko. Krivi su kondomi i bomboni. - Iz kurtoazije djevojkama je davao bombone, dečkima kondome, radi šale - ističe Zlatko Ereiz. - Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to - kaže Kristijan Ereiz.

Policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje nad nekoliko muškaraca, a fokus je na 24-godišnjem vojniku. - U vezi teške tjelesne ozljede 21-godišnjaka, policijski službenici su priveli 24-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška tjelesna ozljeda", te nad njim traje kriminalističko istraživanje, navode iz PU slavonsko-brodske.

O svemu se još sinoć oglasilo i Ministarstvo obrane - koje je najoštrije osudilo svaku vrstu nasilnog ponašanja. - Ministarstvo obrane od načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Vojne policije očekuje poduzimanje svih zakonom propisanih mjera i radnji kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog nemilog događaja, te pokretanje stegovnog postupka ako se dokaže odgovornost pripadnika Oružanih snaga, ističu iz MORH-a. Neslužbeno, vojnik je već prije dvije godine kazneno i stegovno odgovarao za nanošenje tjelesnih ozljeda i prijetnje smrću. Iz vojske nije izbačen, u međuvremenu je napredovao i primio nagrade.