Neslužbeni podaci: U Hrvatskoj 9.924 novozaraženih na PCR testu, te još 5.705 na BAT-u

Hrvatska je jučer imala 10.500 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva bio ukupno 67.376. Među njima je 2006 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 185 pacijenata. Umrlo je 59 ljudi. Dok se čekaju današnje službene brojke o epidemiološkoj situaciji u zemlji, županijski zavodi za javno zdravstvo šalju izvješća o stanju u svojim županijama.

Najnovije o epidemiološkoj situaciji:

10:41 U posljednja 24 sata u Zadarskoj je županiji od posljedica covida umro je 79-godišnjak, a 555 osoba je novozaraženo, izvijestio je u petak županijski Stožer Civilne zaštite.

Testirana su 933 uzorka, 745 PCR i 188 BAT testovima, pod aktivnim je nadzorom 2844 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 424 osoba. Ukupno su aktivna 1903 slučaja.

Na svim covid odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 48 oboljelih, od kojih je 12 na respiratorima, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je 27 zaraženih pacijenata. Među novooboljelima 306 ih je u Zadru, 27 u Sv. Filipu i Jakovu, 25 u Biogradu, 24 u Pakoštanima, 18 u Sukošanu, 17 u Novigradu, 16 u Benkovcu, 13 u Ninu, 12 u Posedarju, po 10 u Polači i Ražancu.

Po devet osoba novozaraženo je u Škabrnji i Zemuniku Donjem, osam Poličniku, šest u Bibinjama, po četvero u Gračacu, Kalima, Kolanu, Obrovcu, Pašmanu, Preku i Privlaci, po troje Galovcu, Lišanima Ostrovičkim i Stankovcima, po dvoje u Starigradu i Vrsima te po jedna osoba u Pagu, Salima, Tkonu i Viru. Policija nije prijavila nijedno kršenje mjere samoizolacije.

10:30 Kako N1 neslužbeno doznaje danas je u Hrvatskoj 9.924 novozaraženih na PCR-u, te još 5.705 na BAT-u. Ukupno je to 15.629 novih slučajeva zaraze koronom.

10:29 Covid-19 potvrđen je kod novih 713 osoba, a 101 je ozdravila na području Zagrebačke županije u posljednja 24 sata, priopćio je u petak županijski Zavod za javno zdravstvo.

Najviše novozaraženih, 161, ima Velika Gorica, a slijede Samobor sa 115, Dugo Selo sa 64, Sveta Nedjelja sa 45, na području Zaprešića su 42 zaražene osobe, Jastrebarskog 37, Ivanić-Grada 33, Brdovca 31, Vrbovca 29, Svetog Ivana Zeline 28.

Rugvica i Križ imaju po 16 novozaraženih, Bistra 11, po deset Jakovlje, Klinča Sela i Kloštar Ivanić, devet Brckovljani, po šest Stupnik, Dubrava i Orle, po četiri Kravarsko i Pušća, po tri Marija Gorica, Pisarovina, Rakovec i Gradec, po dva Krašić i Bedenica te po jednoga Luka, Dubravica, Pokupsko i Farkaševac.

Mjera samoizolacije izrečena je za 24 razredna odjela i dio učenika 10 razrednih odjela. Na području Zagrebačke županije od početka pandemije do jutros evidentirano je 74.624 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 67.808 osoba, a 76 ih je umrlo.

9:39 Od posljedica covida u pulskoj su bolnici umrle dvije osobe, a tijekom protekla 24 sata potvrđeno je i 312 novih slučajeva zaraze na području Istarske županije, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite.

Naime, prema dnevnom izvješću, u županijskom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ispitano je 671 uzoraka briseva, potvrđeno je 312 novozaraženih osoba s istarskog područja, a oporavila se 401 osoba.

U pulskoj Općoj bolnici na liječenju se nalazi ukupno 67 zaraženih pacijenata, od kojih je na Odjelu za infektologiju 58 osoba, Odjelu za psihijatriju jedna osoba, a u respiracijskom centru osam osoba. Tijekom jučerašnjeg dana u Općoj bolnici Pula umrle su dvije covid pozitivne osobe u dobi od 85 i 69 godina s pridruženim kroničnim bolestima.

"Teško je gledati umiranje osobe koja se cijepljenjem mogla spasiti ili barem imati puno veću šansu da preboli koronu i izvuče se. Prevencijom kroz cijepljenje postigli bi se puno bolji rezultati u liječenju i smanjila bi se teška oboljenja, ako već do njih mora doći", istaknula je ravnateljica pulske Opće bolnice dr. Irena Hrstić. Dodala je i kako je nedovoljna procijepljenost dovela do zabrinjavajućeg povećanja broja mrtvih u prosincu prošle i prvom dijelu siječnja ove godine.

"Situacija nije dobra, ali moramo već jednom biti svjesni činjenice kako cijepljenje pomaže i čuva živote, dok su necijepljeni izloženi težim oboljenjima i negativnom konačnom ishodu", poručila je dr. Hrstić.

9:30 U Varaždinskoj županiji potvrđeno je 965 novih slučajeva zaraze koronavirusom i to 816 PCR testiranjem te 149 brzim antigenskim testom, a testirana je 1.321 osoba, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite u petak.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 121 pacijent, od kojih je osam na respiratoru. U protekla 24 sata nije bilo umrlih covid pozitivnih osoba. Oporavilo se 650 osoba, a broj aktivnih slučajeva zaraze je 3.371.

Županijski Zavod za javno zdravstvo cijepljenje i sljedeći tjedan organizira u Općoj bolnici Varaždin u dvorani 1 u podrumu Kirurgije i to u utorak, 1. veljače od 8 do 13 sati, a u srijedu i četvrtak od 13 do 18 sati.

8:33 Novih 290 osoba zaraženih koronavirusom zabilježena su na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. To je 30 osoba manje nego prije tjedan dana.

Kako je navedeno u dnevnom izvješću, 111 novozaraženih je s područja Siska, 63 je iz Kutine, 25 iz Petrinje, po 19 iz Popovače i Novske, 13 iz Velike Ludine, osam je osoba iz Lekenika, po sedam iz Hrvatske Kostajnice i Lipovljana, pet iz Martinske Vesi, četiri iz Gline, te po tri osobe iz Sunje, Dvora i Hrvatske Dubice.

U izvješću su stanovnici županije opetovano pozvani na punu odgovornost, odnosno na primjenu svih epidemioloških mjera i odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze.

8:27 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 275 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a nije bilo novih preminulih osoba s koronavirusom.

U Ispostavi Bjelovar Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježen je 171 novi slučaj zaraze koronavirusom, u Ispostavi Daruvar 52, u Ispostavi Čazma 26, u Ispostavi Garešnica 15 i u Ispostavi Grubišno Polje 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je 35 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih su četiri na respiratoru. Na opservaciji je još sedam pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 1625 osoba.

8:26 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 1855 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 23 osobe su hospitalizirane, 1832 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji.

U samoizolaciji se nalazi 385 osoba, a ukupno je testirano 91557 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 390 uzoraka, od kojih je 188 pozitivnih.