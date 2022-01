Britanija, Austrija i Nizozemska popuštaju mjere. Što možemo očekivati u Hrvatskoj?

Polić: Problem je ne bude li zbog izolacije radilo 10% zdravstvenih radnika

U posljednjih tjedan dana postoji stagnacija ili blagi porast hospitaliziranih, ali i umrlih bolesnika, ističe prof. dr Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci. – To je poglavito vidljivo u relativno slabije procijepljenim područjima kao što je Splitsko-dalmatinska županija. Osim toga, popuštanjem mjera dolazimo do mogućnosti veće infekcije ljudi te poteškoća u brojnim službama ili njihova ispadanja iz funkcije. Ako vam zbog izolacije pozitivnih osoba u zdravstvenom sektoru ne može raditi 10 posto osoblja i više, tada bi u prenapregnutom sustavu to moglo prouzročiti velike probleme. Isto vrijedi i za sve druge sustave, kaže Polić.