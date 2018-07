Pripremite se: Stižu paklene vrućine, izdana upozorenja za cijelu Hrvatsku

U utorak nas očekuje pretežno sunčano i vruće, a uz dnevni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bit će ponajprije u Slavoniji i Baranji.

DHMZ javlja kako će vjetar biti većinom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će nakon umjerene bure i sjeverca poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 25.

Najviša dnevna između 31 i 36 °C.

Foto: DHMZ/Screenshot

Meteoalarm za utorak je izdao upozorenja za osam od deset regija zbog toplinskog vala.

Foto: Meteoalarm

Za regije Osijeka, Zagreba, Karlovca, Gospića i Knina izdana su žuta upozorenja. Osijek očekuje vruće i sparno vrijeme s maksimalnim temperaturama do 32 °C.

Za regije Zagreb, Karlovac, Gospić i Knin žuti meteoalarm na snazi je zbog toplinskog vala te se najavljuje da će se temperature kretati od 31 do 34 °C.

Najopasnije vrijeme bit će u riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji, za koje je na snazi narančasti meteoalarm zbog maksimalnih temperatura do 33, odnosno 34 °C.

DHMZ je također izdao narančasta upozorenja za riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Foto: DHMZ/Screenshot

Žuto upozorenje označava da je opasnost od toplinskog vala umjerena, dok je pod narančastim upozorenjem velika.

