Pripremite se na dezintegraciju Rusije: 'Željno gledaju na 600.000 km2 svog bivšeg teritorija'

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, a naročito u posljednjih nekoliko mjeseci, svjetski mediji prepuni su špekulacija o tomu može li eventualni poraz u Ukrajini dovesti do raspada same Rusije. Svoje je mišljenje sada dao i Con Coughlin, urednik rubrike Obrana u britanskim dnevnim novinama Daily Telegraph. Iz naslova kolumne - "Pripremite se na dezintegraciju Putinove Rusije" - jasno je koje je njegovo mišljenje.

"Od trenutka kada su prvi meci bili ispaljeni u ukrajinskom konfliktu, zapadna podrška Kijevu bila je sputana nepotrebnim obzirima prema utjecaju koji bi mogla imati na Rusiju. Umjesto da činimo sve što je u našoj moći da osiguramo ukrajinsku pobjedu, postoji očigledna nevoljkost da ju se opskrbi opremom koja joj je potrebna kako bi ostvarila nadmoć na bojištu. Od tenkova, ratnih zrakoplova, raketa dugog dometa do obnove zaliha streljiva, zapadni su saveznici prečesto tražili razloge za nečinjenje", napisao je urednik Daily Telegrapha, novina koje se smatra bliskima britanskoj vladajućoj Konzervativnoj stranci.

"Neki su zabrinuti zbog sudbine koja bi mogla snaći Moskvu u slučaju jasne pobjede Ukrajine", piše Coughlin i zatim dodaje da je za slobodni svijet presudno to da Rusija pretrpi katastrofalan poraz. Uspije li Putin u svojim ratnim ciljevima, samo zamislite kako bi to omogućilo drugim agresivnim zemljama, poput Kine, Irana i Sjeverne Koreje da slijede vlastite agresivne politike, piše britanski novinar za kojeg je važno i da se među nesvrstanim zemljama ne potvrde sumnje da Zapad više nema apetita za zaštitom svojih interesa.

"Pa ipak, jedan od velikih strahova koje su zapadni analitičari spominjali posljednjih mjeseci jest da bi, doživi li Rusija težak poraz, to moglo dovesti do raspada Rusije same, a Putinov san o ponovnom stvaranju ruskog carstva bio bi zamijenjen fragmentacijom države u mozaik etničkih enklava. To je trenutačno federacija koja bi zaista mogla biti krhkija nego što to izgleda", piše urednik Daily Telegrapha.

On je uvjeren da bi raspad Rusije najviše išao u korist Kine koja s velikom željom gleda prema 600 tisuća kvadratnih kilometara bivšeg kineskog teritorija koji je Rusija anektirala 1860. godine. "Xi Jinping i Putin možda se u javnosti hvale svojim strateškim partnerstvom 'bez limita' koje su dogovorili prije invazije na Ukrajinu, ali govor tijela koji se mogao vidjeti u javnosti jasno pokazuje da je Xi dominantan partner u tom odnosu", smatra ovaj novinar koji je uvjeren da je pravi cilj Pekinga iskoristiti slabosti Rusije, i da to Kina zna.

"Zato, umjesto da strahuju zbog potencijalnih posljedica ruskog poraza, zapadni lideri trebali bi usvojiti sličan odrješit pristup i povećati podršku za Ukrajinu, čak i ako to na kraju rezultira kolapsom ruske države. Nije bilo davno, ipak, kada se Zapad morao izboriti s kolapsom Sovjetskog Saveza koji je reducirao Moskvu na nemoć i siromaštvo", piše ovaj kolumnist.

"Kako je Rusija ponovno izgradila samu sebe nakon što je proživjela traumu raspada Željezne zavjese, može to ponovno učiniti nakon što pretrpi poraz u Ukrajini. U međuvremenu Zapad ima pregršt prilika pripremiti se za bavljenje s posljedicama koje bi proizašle iz implozije Putinove policijske države. Te ili bilo koje druge posljedice ruskog poraza ne znače da moramo razvodniti svoju podršku Ukrajini. Upravo suprotno, vrijeme je da prepoznamo da bi poražena i demoralizirana Rusija pomogla ponovno nametnuti položaj Zapada u svjetskim odnosima", zaključuje Con Coughlin.

