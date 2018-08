Priprema se sustav paramedikusa. Veće ovlasti za sestre i tehničare

Nakon što je ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio da se priprema sustav paramedikusa u hitnoj pomoći, Sindikat medicinskih sestara i tehničara demantirao je u petak napise da je riječ o nemedicinskom osoblju osposobljenom za hitnu intervenciju i transport, te ističe da se paramedikusi visokoobrazovane medicinske sestre i tehničari koje u timovima Hitne pomoći zamjenjuju liječnike.

Paramedikusi su medicinske sestre i tehničari sa završenim diplomskim studijem, posebno educirani za rad u hitnoj pomoći. Međutim, zdravstveni fakulteti u Hrvatskoj danas ne školuju takav kadar jer nije uspostavljen sustav specijalizacije medicinskih sestara u Hitnoj medicini, izjavio je Hini Antun Bajan iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara.

Opovrgava i medijske napise da strukovna komora ne daje ovlasti sestrama, te ističe da se "kompetencije za hitnu pomoć ne daju, nego stječu na fakultetima", no takav sustav obrazovanja u Hrvatskoj još ne postoji iako je sindikat medicinskih sestara na to godinama upozoravao ministre zdravstva.

I Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku već niz godina predlaže da se specijalisti hitne medicine educiraju na razini diplomskih studija na zdravstvenim fakultetima, te da se s tim treba uskladiti i Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine.

Na tom je fakultetu dovršen i nastavni plan i program, kao i akcijski plan provedbe za takvu izobrazbu, a Bajan očekuje da će se uskoro objaviti pokretanje specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara za hitnu pomoć.

"Tako osposobljene sestre mogle bi bez liječnika biti u kolima hitne pomoći. Cijeli svijet tako funkcionira. Tvrdim da bih i u ovom trenutku mogao dovesti 50 visokokvalitetnih sestara, koje znaju svoj posao i koje će napraviti više nego neki mladi liječnik. No nažalost, one to danas ne mogu raditi jer za to nemaju ovlasti", kaže Bajan.

Tako bi se riješio i manjak timova T1 s liječnicima u hitnoj te uveo veći broj timova T2 ( medicinska sestra, vozač). Tim T2 započeo bi reanimaciju, a ako je riječ o težem slučaju, pozvao bi se liječnik.

U Hrvatskoj u Hitnoj medicinskoj službi radi oko 170 sestra prvostupnica, od toga ih je 20-ak magistara sestrinstva koji su završili diplomski studij. Samo im treba dati specijalizaciju i - bolju plaću, zaključuje Bajan.

