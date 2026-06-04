Pripadnik Vojske Srbije poginuo u napadu na UN-ovu bazu u Libanonu

Pripadnik Vojske Srbije, viši narednik Milovan Jovanović, koji je bio angažiran u sklopu mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL), preminuo je u četvrtak ujutro od posljedica ozljeda uzrokovanih minobacačkim projektilom koji je u srijedu navečer pao na bazu UN-a u kojoj su bile stacionirane mirovne snage, uključujući i dio srbijanskog kontingenta. "Viši narednik Jovanović nakon ranjavanja primio je hitnu medicinsku pomoć u bolnici unutar baze, a zatim je helikopterom prevezen u Sveučilišni medicinski centar u Bejrutu, gdje je preminuo oko 4:00 sata po lokalnom vremenu", navodi se u priopćenju srbijanskog Ministarstva obrane. U napadu su ozlijeđena još dva pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz oružanih snaga Republike El Salvadora i jedan iz oružanih snaga Kraljevine Španjolske.

FILE PHOTO: Members of the United Nations peacekeepers (UNIFIL) look at the Lebanese-Israeli border, as they stand on the roof of a watch tower ‏in the town of Marwahin, in southern Lebanon, October 12, 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo Photo: THAIER AL-SUDANI/REUTERS Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS



Viši narednik Milovan Jovanović rođen je 6. lipnja 1989. u Kraljevu. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece. U Vojsci Srbije služio je od 10. prosinca 2011., a u mirovnoj misiji u Libanonu od siječnja ove godine, prema navodima ministarstva. Libanonska policija je izjavila da je u tijeku istraga "kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog incidenta“.

Nije jasno odakle je došlo do granatiranja, ali do događaja dolazi usred intenzivnije razmjene vatre između izraelske vojske na jugu Libanona i boraca Hezbollaha koji nisu dio libanonske vojske.

„ Namjerni napadi na mirovne snage teška su kršenja međunarodnog humanitarnog prava i Rezolucije Vijeća sigurnosti 1701 te mogu predstavljati ratne zločine“, naglasio je nakon ovog napada UNIFIL. „Izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i kolegama mirovnjaka koji je izgubio život u službi mira“, navodi se u izjavi UNIFIL-a. „Također želimo potpuni i brz oporavak ozlijeđenih mirovnjaka.“ Nije ovo prvi napad na snage UNIFIL-a od početka zadnjeg sukoba na ovom području, a napade na baze UN-a, utvrđeno je u prošlosti, izvodile su i izraelske snage i Hezbollah. Ovaj zadnji napad se dogodio nekoliko sati prije sporazuma o obnovi primirja između Libanona i Izraela koji su u srijedu najavile SAD, a na koji Hezbollah ne pristaje.

