KORAK PREMA PRIMIRJU?

Hezbolah je prihvatio prijedlog SAD-a o prekidu napada s Izraelom

Ružica Aščić/Hina
01.06.2026.
u 23:35

U priopćenju koje je libanonsko predsjedništvo podijelilo na X-u kaže se da bi se prema dogovoru Izrael najprije suzdržao od napada na južna predgrađa Bejruta u zamjenu da proiranski Hezbolah prestane s napadima na Izrael, nakon što je Izrael zaprijetio s napadom na predgrađa glavnog grada u ponedjeljak

Libanonske vlasti u ponedjeljak su objavile da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog o "međusobnom prekidu napada" s Izraelom, nakon što je Donald Trump izjavio da su mu obje strane obećale deeskalaciju u Libanonu, uoči izraelsko-libanonskih pregovora u Washingtonu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak da je Trumpu naglasio da će Izrael napasti "terorističke" mete u Bejrutu ako Hezbolah ne prestane s napadima na izraelske gradove. "U isto vrijeme, IDF će nastaviti napadati kako bi djelovao kako je planirano u južnom Libanonu", priopćio je Netanyahu.

"Libanonske vlasti primile su potvrdu da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada", navodi se u izjavi libanonskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama, koju je libanonsko predsjedništvo objavilo neposredno prije hitnog sastanka Vijeća sigurnosti o Libanonu na zahtjev Pariza.

U priopćenju koje je libanonsko predsjedništvo podijelilo na X-u kaže se da bi se prema dogovoru Izrael najprije suzdržao od napada na južna predgrađa Bejruta u zamjenu da proiranski Hezbolah prestane s napadima na Izrael, nakon što je Izrael zaprijetio s napadom na predgrađa glavnog grada u ponedjeljak.

Neposredno prije toga američki predsjednik rekao je da je telefonski razgovarao s Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. "Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Također je na Truth Socialu rekao da je imao "vrlo dobru" razmjenu s Hezbolahom preko posrednika, dodajući da će proiranska skupina "potpuno prekinuti vatru". "Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael", napisao je američki predsjednik. Netanyahu je ranije tijekom dana naredio vojsci da napadne "terorističke ciljeve" u južnim predgrađima Bejruta, uporištu šijitskog pokreta, navodeći "ponavljana kršenja prekida vatre" Hezbolaha i napade na "gradove i građane" njegove zemlje.

Izraelska vojska je zatim pozvala na evakuaciju ovog gusto naseljenog područja, istovremeno intenzivirajući svoju kopnenu ofenzivu u Libanonu, gdje provodi svoju najdublju vojnu invaziju u 26 godina. Teheran je ranije ponovio da je svaki sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku uvjetovan prekidom vatre u Libanonu, koji je u regionalni sukob uvučen 2. ožujka. Novi sukob u Libanonu započeo je napadom Hezbolaha na Izrael kao odmazdu za izraelsko-američke napade na Iran.
