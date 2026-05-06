Nakon žestokog bombardiranja zapadnog Beiruta koje su izveli izraelski avioni, a u kojem je u samo jednom danu poginulo i ranjeno više od tri tisuće Libanonaca, uglavnom civila, nazvao sam sestru Fatme da je pitam je li sve u redu. Neboderi su se rušili poput kuće od karata, samo sedamsto metara od mjesta na kojem naša obitelj živi. U tim trenucima udaljenost više nije bila broj, nego tanka linija između života i smrti. Dok sam razgovarao s njom, glas joj je bio miran, gotovo neprirodno smiren, kao da pokušava zaštititi mene, a ne sebe. A onda sam, kroz tišinu između njezinih riječi, čuo zvuk bombardera koji su i dalje nadlijetali grad. Taj dubok, metalni huk parao je nebo, a sekundu poslije dolazio bi udar, tup, razoran, konačan. Bacali su svoje smrtonosne terete na zgrade i nebodere, ostavljajući za sobom apokaliptične prizore: dim koji guta horizont, prašinu koja briše granice između ulica i tijela, krhotine koje više ne pripadaju ničijem domu. U jednom trenutku razgovor je zastao. Ne zato što nismo imali što reći, nego zato što je stvarnost bila glasnija od riječi.
'Libanon je, nažalost, zarobljen između vlastitih slabosti i dinamike regionalnih sukoba'
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Ako vozite ove automobile, pravi ste sretnici: Velika njemačka statistika pokazala koji se najmanje kvare
Hrvati otkrili novu oazu za liječenje najtežih bolesti, masovno idu u ovu zemlju
Od 15. svibnja za ova 3 znaka ništa više neće biti isto: Ulaze u 10 godina bogatstva, kupat će se u novcima
Upalile se žute uzbune: Stiže grmljavinsko nevrijeme, DHMZ izdao upozorenja za ove regije
Želite prijaviti greške?
Hrvati otkrili novu oazu za liječenje najtežih bolesti, masovno idu u ovu zemlju
Novi sigurnosni savez: Zagreb i Berlin okreću se jugoistoku Europe kao ključnoj fronti
Europa na koljenima, Hrvatska se zasad drži: Analitičari otkrili koliko smo dugo još sigurni
Golob se povlači, Janša napada, Slovenija na rubu političkog obrata
Još iz kategorije
Novi skandal trese Ukrajinu: Hoće li Zelenski žrtvovati svog ključnog pregovarača
Unatoč sve intenzivnijim pritiscima, nema neposrednih znakova da će se Umerov povući sa svoje diplomatske uloge. Ukrajinski dužnosnici tvrde da on i dalje uživa predsjednikovo povjerenje te da ostaje ključan za suradnju s Washingtonom i drugim saveznicima
Washington i Teheran na korak do kraja rata: 'Proučavamo američki prijedlog memoranduma'
Račun na platformi X povezan s mornaričkim zapovjedništvom Iranske revolucionarne garde, navodi da će biti osiguran 'siguran i stabilan prolaz' kroz taj plovni put
Umro je Ted Turner, osnivač CNN-a
Turner je ostao upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi američke medijske industrije, a osnivanjem CNN-a 1980. godine trajno je promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta.
Prva obljetnica kancelara Merza na vlasti: ovo su uspjesi i promašaji
Premda je između siječnja i ožujka ove godine BDP porastao za 0,3 posto, gotovo svi pokazatelji nagovještavaju usporavanje u narednim mjesecim
Sahranila je sina, ukrajinskog vojnika. Tri godine kasnije stigao je poziv: 'Majko, živ sam!'
"Bože moj, koliko sam te dugo čekala, voljeno dijete moje", jecala je majka u telefon. Sin joj je dobio nadimak 'Uskrsli'
Ovaj udarac mogao bi biti sigurni krah Dubaija: Bogataši našli novu meku, evo gdje sele milijarde
Dok rat s Iranom tinja, imućne elite sve češće i gotovo neprimjetno prebacuju kapital iz Dubaija u Singapur i Švicarsku. Pitanje je koliko je emirat otporan na krize i može li zadržati reputaciju financijskog utočišta.
FOTO Sav se polomio! Borut Pahor pao i završio u bolnici
Pahor je pritom još jednom upozorio koliko nesreće mogu biti opasne te istaknuo da ga je kaciga vjerojatno spasila od težih posljedica
Vučićeve riječi odjeknule i u Rusiji: 'Izdao bih dušu svog naroda...'
Intervju koji je Aleksandar Vučić dao Informer televiziji prenijeli su i ruski mediji.
Hantavirusom zaražena prva osoba koja nije bila na kruzeru: Opasnost od širenja sve veća, hitno se traži više od 80 ljudi
Zrakoplov Embraer 190 kompanije Airlink poletio je sa Svete Helene i sletio u Johannesburg, a kontaktiranje putnika je već započelo