Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
06.05.2026. u 16:33

'Libanon je, nažalost, zarobljen između vlastitih slabosti i dinamike regionalnih sukoba'

Nakon žestokog bombardiranja zapadnog Beiruta koje su izveli izraelski avioni, a u kojem je u samo jednom danu poginulo i ranjeno više od tri tisuće Libanonaca, uglavnom civila, nazvao sam sestru Fatme da je pitam je li sve u redu. Neboderi su se rušili poput kuće od karata, samo sedamsto metara od mjesta na kojem naša obitelj živi. U tim trenucima udaljenost više nije bila broj, nego tanka linija između života i smrti. Dok sam razgovarao s njom, glas joj je bio miran, gotovo neprirodno smiren, kao da pokušava zaštititi mene, a ne sebe. A onda sam, kroz tišinu između njezinih riječi, čuo zvuk bombardera koji su i dalje nadlijetali grad. Taj dubok, metalni huk parao je nebo, a sekundu poslije dolazio bi udar, tup, razoran, konačan. Bacali su svoje smrtonosne terete na zgrade i nebodere, ostavljajući za sobom apokaliptične prizore: dim koji guta horizont, prašinu koja briše granice između ulica i tijela, krhotine koje više ne pripadaju ničijem domu. U jednom trenutku razgovor je zastao. Ne zato što nismo imali što reći, nego zato što je stvarnost bila glasnija od riječi.

Ključne riječi
Libanon Bliski istok rat na Bliskom istoku

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!