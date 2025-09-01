Prijevoznici u BiH počeli blokade, kolaps na prijelazima s Hrvatskom

Potpuni kaos vladao je u ponedjeljak u hrvatskom susjedstvu. Oko 600 kamiona blokiralo je glavne ceste u Bosni i Hercegovini, a kolaps je zabilježen i na graničnim prijelazima s Hrvatskom. Stoga, ako ovih dana planirate putovati u BiH ili preko nje prema moru, pripremite se na gužve i moguća zadržavanja. Kamionski prijevoznici u Bosni i Hercegovini započeli su najavljenu blokadu carinskih terminala, pristupnih prometnica te svih važnijih prometnih pravaca u toj državi. Prijevoznici su se na prosvjed odlučili nakon što im vlasti nisu ispunile ranije postavljene zahtjeve. No prosvjed je prouzročio zastoje i na nekim važnim cestama unutar zemlje, posebice od Sarajeva ka sjeveru, odnosno prema Hrvatskoj. Iako su organizatori prosvjeda naglasili da osobna vozila neće biti zaustavljana, vozači automobila teško prolaze prometnicama.

Zahtjevi upućeni i EU

Prema informacijama Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), blokirani su prilazi carinskim terminalima na graničnim prijelazima ka Hrvatskoj: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Gradiška, Brod, Orašje i Bosanski Šamac, kao i na pet prijelaza prema Srbiji. Za putnički promet na tim prijelazima nema zapreka, ali se zato zbog parkiranih kamiona na cestama u velikim kolonama otežano prometuje diljem zemlje. Nakon višemjesečnih upozorenja i neuspjelih pokušaja pronalaska rješenja prijevoznici su odlučili krenuti u potpunu blokadu. Kamion koji sudjeluju u akciji onemogućavaju uvoz robe nužne za svakodnevni život – goriva, kisika i industrijskih sirovina. Posebno zabrinjava činjenica da će se poremetiti opskrba energentima, što bi moglo izazvati veće gospodarske probleme.

Prema informacijama koje je objavio HAK, zbog prosvjeda je prekinut promet teretnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Županja i Ličko Petrovo Selo, a moguće su teškoće u prometu teretnih vozila i na ostalim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. HAK je javio da kamioni ulazak u RH kod Slavonskog Broda i Stare Gradiške čekaju sat vremena, dok je najgora situacija kod Svilaja – ondje se čeka dva sata. Iz konzorcija Logistika BiH, koji okuplja većinu prijevozničkih tvrtki u zemlji, najavili su kako će prosvjed prema tzv. francuskom modelu trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva upućenih vlastima u BiH, ali i institucijama Europske unije. Taj model podrazumijeva gomilanje kamiona na carinskim terminalima i prilaznim cestama kako bi usporili uvoz i izvoz robe. Na blokadu lanaca opskrbe kamionima odlučili su se zbog, kako kažu, otežanog kretanja u Schengenskom prostoru. Blokade bi, prema njihovim najavama, mogle imati ozbiljne posljedice ako potraju.

– Nismo krenuli ni u kakvu blokadu, došli smo ovamo s prosvjedom. Tražimo od nadležnih institucija da udovolje našim zahtjevima, što obećavaju već dugi niz godina. Svi prijevoznici u BiH, pa tako i vozači koji s nama rade dugi niz godina, u ogromnim su problemima – rekao je prijevoznik Mario Odak.

Među glavnim zahtjevima navode eliminaciju navodne diskriminacije vozača kamiona iz BiH u EU, izmjene pravilnika u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa koje reguliraju rad, financijsko rasterećenje prijevoznika te skraćivanje višesatnih graničnih i carinskih procedura. Od vlasti traže da im osiguraju nesmetan rad, odnosno da ih se izuzme od ograničenja koja vrijede za druge osobe koje putuju na teritorij Europske unije. Kako najavljuju, ova bi blokada mogla imati značajne posljedice budući da prijevoznici prevoze 93 posto sve robe. Prijevoznici tvrde da više nemaju strpljenja za prazna obećanja i odugovlačenja te da je ovo jedini način da privuku pozornost javnosti i vlasti na probleme s kojima se suočavaju.

'Prestanite nas uhićivati'

Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcija, kazao je da su vozači iz BiH u EU uhićivani iako rade legalno te da se odlazak iz Mostara u Ploče u istom danu ne može računati kao tri dana boravka. Istaknuo je i da vozači iz BiH imaju lošiji tretman od stranih na granicama.

– Prvi naš zahtjev je: prestanite nas uhićivati u EU – kazao je Peulić.

Tvrde da je prosvjed jedini način da se njihovi zahtjevi počnu ispunjavati.

– Cilj blokade nije samo ekonomski već i borba za dostojanstvo i sigurnost profesionalnih vozača, koji su izloženi pravnoj nesigurnosti i pritiscima institucija. Dosta je bilo – poručili su iz konzorcija.

Građanima su poručili kako ne bi trebali osjetiti posljedice pri putovanjima jer prijelazi neće biti potpuno blokirani, nego će se prosvjed usmjeriti na opskrbne lance, dok granice za putnički promet ostaju otvorene. No već prvog dana prosvjeda postalo je jasno da ni vozači putničkih automobila neće biti pošteđeni problema jer im je zbog nekoliko stotina metara dugih kolona kamiona prolaz praktično onemogućen.

Resorni ministar u BiH Edin Forto istaknuo je kako razumije nezadovoljstvo sektora, ali je podsjetio da se ključni problem na koji se prijevoznici pozivaju – ograničenje boravka vozača u Schengenskom prostoru na 90 dana – ne može riješiti na domaćoj razini.

– Položaj transportnog sektora u BiH popravit će se onog trenutka kada BiH uđe u Europsku uniju. Schengen propisuje da možete boraviti 90 dana, ali unutar EU tog ograničenja nema. To se može promijeniti samo kada BiH postane članica EU ili regionalnom inicijativom svih zemalja zapadnog Balkana. Nijedan ministar prometa u EU ne može samostalno mijenjati schengenske propise – poručio je Forto.