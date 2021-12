Prijetila strini smrću jer je ukrala kamen iz cvjetnjaka: 'Kravo debela, ubit ću te!'

Žena (41) iz Samobora nepravomoćno je osuđena na sedam mjeseci zatvora uvjetno jer je prijetila smrću drugoj ženi, inače supruzi svojoj strica, koja joj je ukrala kamen iz cvjetnjaka u dvorištu.

U presudi stoji da je 41-godišnjakinja u lipnju oko 21 sat u Samoboru 'u nakani da ustraši, nakon što joj je strina a uzela jedan kamen iz cvjetnjaka rekla joj: Kravo debela, ubit ću te, ako još jednom uzmeš kamen iz cvjetnjaka, ubit ću te! Potom ju je vukla za kosu, više puta udarila u glavu i tijelo, u daljnjem verbalnom i fizičkom napadu spriječio ju je suprug žrtve'.

Samoborka je rekla pred sudom kako joj njezina strina krade stalno kamenje iz cvjetnjaka, te nakon što ju je upozorila da to ne čini, ova je nasrnula fizički na nju. Ispričala je kako žive u dvojnom objektu – u jednoj kući ona i djeca, a tada je živjela i mama koja je sada pokojna, a u drugoj njezin stric sa svojom drugom ženom, s kojom se 41-godišnjakinja sukobila.

- Sustavno mi krade kamenje, mislim da je i prije mjesec dana uzimala kamenje iz cvjetnjaka, a to sam vidjela jer mi stalno nedostaje poneki kamen tamo - ispričala je Samoborka na sudu, piše Danica.hr.

Strina je pak imala malo drugačiju priču. Ona je ispričala Sudu kako su se te noći ona i suprug automobilom vraćali doma te je dolaskom ispred kuće otvarala ogradu pa je uzela kamen iz vrta svoje šogorice da podboči vrata dvorišne ograde da se sama ne zatvore.

Nakon toga ju je napala nećakinja po braku uz riječi "Kravo debela, ubit ću te, dirneš li još jednom taj kamen, vidjet ćeš!"

- Primila me potom za kosu, glavom vrtjela lijevo-desno, udarala rukama i lijevom nogom po tijelu, a tih je udaraca bilo više od deset. To je trajalo pet do sedam minuta, a razdvojio nas je suprug koji je bio u autu”, naglašava Janica.

Kaže kako s nećakinjom nikad prije nije dolazila u takve sukobe, nije bilo idealno s obzirom da žive u dvojnom objektu, ali nisu se svađale. Presuda je nepravomoćna i moguća je žalba na nju.

