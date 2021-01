Prijeteći nožem i plastičnim pištoljem orobili osam trgovina

Trojica mladića, od kojih je jedan maloljetan, a druga dvojica imaju 20 odnosno 21 godinu sumnjiče se za ukupno osam razbojstva i pokušaja razbojstva, priopćila je PU splitsko -dalmatinska.

Mladi razbojnici uhićeni su 23. siječnja u večernjim satima u Tugarama. I tada su pokušali orobiti jednu trgovinu, no nisu uspjeli. Pobjegli su no policija ih je ubrzo našla i uhitila, nakon čega su privedeni. Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su od 17. prosinca 2020. do 23. siječnja 2021., orobili ili su pokušali orobiti osam trgovina na području Splita, Solina, Trogira i Omiša.

U policiji kažu da su tri puta prilikom upada u trgovine zaposlenicama prijetili nožem, dok su pet puta prijetili pištoljem, za kojeg je naknadno utvrđeno da nije pravi, odnosno da je riječ plastičnoj replici. U svojim prepadima počinili su štetu od ukupno 30.000 kuna. Nije priopćeno jesu li policiji poznati od ranije, a sada su kazneno prijavljeni zbog razbojništava.

I dok su u ovom slučaju počinitelji poznati, splitska policija još traga za osobom koja je jučer u 8.30 upala u poslovnicu pošte u Odeskoj ulici u Splitu. Razbojnik je zaposlenici zaprijetio pištoljem nakon čega je pobjegao s novcem. Nije priopćeno kolika je šteta.