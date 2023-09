Prijatelji životinja obavijestili Belgiju da među njima živi silovatelj pasa

U četvrtak 21. rujna nastupa apsolutna zastara u slučaju Ivora Ivaniševića koji je tijekom šest godina silovao svoja dva psa, od kojih je ženka umrla, a širenjem fotografija i snimaka zlostavljanja po internetu poticao je istomišljenike na ista zlodjela. Tim povodom udruga Prijatelji životinja uputila je dopis srodnim organizacijama za zaštitu životinja i vodećim medijima u Belgiji kako bi ih obavijestila da među njima živi na slobodi osoba koja je u Hrvatskoj dvaput nepravomoćna osuđena za stravičan zločin prema psima.

U dopisu navode da očekuju da je hrvatsko pravosuđe iz ovoga nešto naučilo i da se više nikada neće dogoditi da pravda zakaže na ovako ozbiljan i sramotan način. Nadu u to daje im najava izmjena Kaznenog zakona prema kojima će se povećati maksimalne kazne za mučenje i ubijanje životinja, a time i rok za zastaru, te će se napuštanje životinja napokon sankcionirati kaznom zatvora. Istaknuli su da je užasavajuće što je Ivanišević sada slobodan, može nastaviti u inozemstvu raditi gnjusne zločine i raspačavati pornografski sadržaj sa životinjama, i to sve bez kazne i ljage na svojem imenu. Ovo bi ga moglo ohrabriti pa bi mogao raditi i gore stvari jer je osnažen nedjelovanjem institucija i izostankom kazne.

– Čini nam se kao da se uvijek zapne na nekom koraku – bilo kod komunalnog redara kojemu je prihvatljiva bačva umjesto kućice za psa, veterinarskog inspektora koji opravdava držanje psa na lancu u polju kukuruza, veterinara koji smatra da je izudarani konj ‘samo plah’, prekršajnog suca koji se smiluje zlostavljaču umjesto žrtvi, gradonačelnika ili načelnika koji ‘nije stigao’ organizirati kontrolu mikročipiranja pasa ili se ‘ne zna’ tko je nadležan” – nabrajaju sve apsurde hrvatskih institucija.

Prijatelji životinja kažu da su ne samo udruge za zaštitu životinja razočarane ovakvim raspletom najpoznatijeg slučaja silovanja pasa u Hrvatskoj, nego im se i svakodnevno javljaju ogorčeni građani, koji izražavaju nevjericu i ljutnju zato što Ivanišević neće biti kažnjen. Nadaju se da će nadležno ministarstvo prepoznati i važnost uvrštavanja u Kazneni zakon zabrane borbi životinja i seksualnog zlostavljanja kao posebno okrutnog kaznenog djela mučenja životinja, kao i mogućnost propisivanja zabrane zlostavljačima nabavljanja novih životinja. Predložili su da se za spolno zlostavljanje životinja i distribuiranje materijala s takvim sadržajem propiše kazna zatvora do pet godina.