Pretukao bivšu djevojku te joj zaprijetio: Ako mi se ne vratiš bit će mrtvih glava!

Ako mi se ne vratiš, bit će mrtvih glava! - stravična je poruka koju je preko poznanice Safet Rama poslao djevojci s kojom je jedno kratko vrijeme bio u vezi. On i ta djevojka upoznali su se preko Facebooka, nakon čega su počeli vezu. Nakon kratkotrajne veze, on ju je odlučio prekinuti, a djevojka je našla novog dečka.

No kada je za to doznao, Rama je podivljao te joj je zaprijetio. Želeći izgladiti situaciju, a nakon što je primila poruku, 13. prosinca došla je na Raminu adresu. Malo nakon njezinog dolaska, njih su se dvoje posvađali, a onda je on postao agresivan.

- Nemoj da te sada ubijem! Past ćeš u komu kad te udarim! - vikao je Rama djevojci, držeći u ruci staklenu pepeljaru. Prestrašena djevojka sjedila je na trosjedu, a on ju je više puta otvorenim dlanom udario u lice. Djevojci je potekla krv iz nosa, a kada je rukama pokušala zaštiti glavu, Rama ju je šakama udarao po tijelu, glavi i rebrima.

U jednom trenutku ju je uhvatio rukama za vrat te ju je počeo gušiti. Kada je prestao s napadom, djevojka je pokušala otići iz sobe i kuće, no on joj to nije dozvolio. Kada se digla s trosjeda, gurnuo ju je ponovo na njega, te joj je uzeo mobitel. Ona je još jednom pokušala otići iz kuće, što joj Rama nije dozvolio, već ju je prisilio da ode u drugu sobu. U toj je sobi ostala do jutra, kada je napokon prestrašena uspjela otići iz Ramine kuće.

Ona je sve prijavila policiji, koja je Ramu uskoro uhitila. Kazneno je prijavljen za protupravno oduzimanje slobode, nanošenje teške ozljede i prijetnju, a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.