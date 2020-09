Pretragom stana Sandre Zeljko našli dokumente, ali i između 50 i 100 pari cipela

Kako je izgledala pretraga kod Sandre Zeljko, koja je s Tomislavom Sauchom optužena u aferi Dnevnice, jučer je u nastavku suđenja iskazivalo više svjedoka. Riječ je o policajcima koji su provodili pretragu te svjedocima pretrage, a iz pitanja koje je postavljao branitelj Sandre Zeljko i ona sama, dalo se naslutiti da im je sporno ono što je nađeno. Odnosno konkretnije jedna plava kuverta, jedna isplatnica i nek izvještaji.

Prema zapisniku s pretrage, a i iz iskaza Pere Mihaljevića, jednog od policajaca koji je provodio pretragu, to je nađeno u ormaru među odjećom Sandre Zeljko. No njoj je to sporno, jer ona tvrdi da joj policajci to nisu pokazali, iako je zapisnik o pretrazi potpisala.

- Potpisala sam ga jer su mi rekli da je to zapisnik o tome da nisu ništa razbili. Te mi papire nisu pokazali i ne znam kako se to tamo našlo - kazala je S. Zeljko.

Na konstataciju sutkinje Sanje Mazalin, kako je zanimljivo što ne zna upravo za te dokumente kako su joj se našli u ormaru s odjećom, S. Zeljko se brzo ispravila te konstatirala da joj policajci nisu pokazali niti jedan dokument koji je nađen pretragom njezina stana. Te njezine navode zanijekao je Mihaljević, koji je kazao da se s te pretrage sjeća i da je nađeno između 50 i 100 pari cipela, za koje je on procijenio da vrijede oko 30.000 do 40.000 kuna.

>> Pogledajte i ovaj video: Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi