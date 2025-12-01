Preokret u slučaju časne sestre: Nema dokaza da je napadač bio Afganistanac, a upitno je li je ozlijedila treća osoba

Čini se da se dogodio preokret u slučaju napadnute redovnice. Naime, nakon vikenda izrazito sušnog službenim informacijama, portal Teleskop objavio je u ponedjeljak ujutro da doznaje „iz pouzdanih i višestruko provjerenih izvora doznaje da u ovom trenutku ne postoje nikakvi konkretni dokazi da je izvršen napad na časnu sestru Zrno, kao ni da je ozljeđivanje povezano s trećom osobom“. „Posebno je bitno naglasiti da ne postoji nijedan dokaz koji bi upućivao na to da je navodni napadač bio Afganistanac, kako se posljednjih dana masovno tvrdi na društvenim mrežama“, napisao je Dražen Ćurić, glavni urednik Teleskopa, dodajući kako prema informacijama kojima raspolažu „policijska istraga ide u potpuno drugačijem smjeru, a kao zasad najizglednija mogućnost razmatra se samoozljeđivanje“ te da je važno je naglasiti da je riječ o radnoj hipotezi, a ne službenom zaključku istrage.

Od objave vijesti da je u zagrebačkom naselju Malešnica u petak poslije podne napadnuta redovnica, tijekom cijelog vikenda, pa i danas vlada totalni kaos u informativnom pogledu. Naime, u petak se službeno moglo doznati tek da je riječ o napadu i ozljedi oštrim predmetom zbog kojega je redovnica pregledana u Bolnici sestara milosrdnica u Zagrebu. Reagirala je Vlada, kao i gradonačelnik Zagreba, ali bez ikakvih dodatnih informacija, tek formalno podržavajući i požurujući istragu. Međutim, u isto vrijeme zapalile su se društvene mreže, kojima su kolale neslužbene informacije iz tobože dobro obaviještenih izvora koji nikad ne lažu, da se radi o vjerskom motivu napada. Odnosno, čak i o osobi koja je izvikivala „Allahu ekber“, što implicira da se radi o islamskom fundamentalizmu. Dakako, nitko nigdje nije naveo nijednog svjedoka, kao ni očevidca.

U kakofoniju se uključila i jedna slovenska televizija koja je objavila da se radi o Afganistancu kojemu je zasmetao križ oko vrata redovnice te da ju je ubo nožem nekoliko puta. Ta se informacija, dakako, ne poziva niti na jedan izvor, pa po svim kriterijima može biti posve proizvoljna, što je krajnje neprofesionalno i neodgovorno, jer dolijeva ulje na vatru u izuzetno delikatnom trenutku dok traje istraga i traži se eventualni napadač. Pritom je slovenska televizija objavila i prijemni nalaz redovnice u Bolnicu sestara milosrdnica, što je još jedan od pokazatelja minimalnih profesionalnih standarda.

U iščekivanju službenih informacija našli su se i mediji, koji još uvijek čekaju bilo kakav konkretan dokaz o napadu na redovnicu, koje su dežurni kritičari na društvenim mrežama optužili za zataškavanje i prikrivanja informacija o napadu. Stoga je najveća odgovornost na policiji da javnost nakon istrage obavijesti o svim detaljima napada na redovnicu, kao i same njezine redovničke družbe koja se još nije oglasila o cijelom slučaju.

"Časna sestra je tijekom vikenda ostala hospitalizirana, no ne zbog potrebe za posebnom medicinskom skrbi, već iz proceduralnih razloga – budući da se događaj zbio u petak, uobičajena je praksa da se otpust i daljnji postupci odgađaju do ponedjeljka. Prema ustaljenom protokolu, policija će sada detaljno ispitati časnu sestru Zrno. Iskusnim policijskim službenicima od samog početka bio je suspektan opis tijeka događaja koji se, prema dosadašnjim navodima, dogodio u petak prije 15 sati. Riječ je o gusto naseljenom zagrebačkom kvartu, zbog čega je ocijenjeno malo vjerojatnim da ne bi bilo nijednog svjedoka. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da nije odmah pozvana ni hitna medicinska pomoć ni policija, što je u takvim situacijama uobičajena i rutinska praksa“, objavio je Dražen Ćurić u svojem tekstu, dodajući kako se prema informacijama Teleskopa časna sestra „tek nekoliko sati kasnije javila u KBC Sestre milosrdnice, i to u pratnji. Policiju je, sukladno protokolu, po službenoj dužnosti obavijestila bolnica, nakon što je pacijentica izjavila da je bila napadnuta – dakle, policija je uključena tek nekoliko sati nakon navodnog incidenta“.