LAKŠE JE OZLIJEĐENA

Tomašević o napadu na časnu sestru: Oporavak je prioritet, nužna je hitna istraga

Zagreb: Tomašević i Dolenec održali redovnu konferenciju za medije
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 20:27

"Časna sestra radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Čuli smo se s ravnateljem i stavili nadležne gradske službe na raspolaganje za svu potrebnu pomoć", rekao je Tomašević

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u subotu je najoštrije osudio napad na časnu sestru te joj poželio što brži oporavak "jer je to sada najvažnije", ali je naglasio i nužnost brze i temeljite policijske istrage. "Očekujem da policija što prije istraži sve okolnosti, od koga je došlo do ozljeđivanja časne sestre i kako", rekao je Tomašević. Naglasio je da je ključno da se rezultati istrage čim prije objave.

"Taj je događaj uznemirio brojne građane i svi žele znati kako je došlo do ozljeđivanja časne sestre", dodao je. S obzirom na to da je ozlijeđena časna sestra ujedno i učiteljica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih aktiviralo je krizni psihološki tim. Tomašević je potvrdio da Grad Zagreb također pruža podršku.

"Časna sestra radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Čuli smo se s ravnateljem i stavili nadležne gradske službe na raspolaganje za svu potrebnu pomoć", rekao je. 
ana
